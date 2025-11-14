Trapani ricorda Don Benzi: da Marausa a Bruxelles

14/11/2025 11:30:00

Sabato 15 novembre 2025, la comunità Papa Giovanni XXIII di Trapani parteciperà a un appuntamento speciale a Marausa, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione, per celebrare il centenario di Don Oreste Benzi. L’evento, promosso nell’ambito delle celebrazioni nazionali, è un momento di memoria, testimonianza e condivisione dedicato al fondatore della Comunità.

Di seguito la locandina, parola per parola, come richiesto:

DON ORESTE BENZI 100 1925–2025

SOLO COSE BELLE

“Don Oreste: infaticabile artigiano di condivisione e sinodalità”

15 novembre 2025

Chiesa dell’Immacolata Concezione

MARAUSA

Misiliscemi (TP)

In occasione del centenario di Don Oreste Benzi la comunità Papa Giovanni XXIII è lieta di invitarti a conoscere meglio la figura del Don “fratello di tutti”

PROGRAMMA

ORE 18:00 – S. MESSA

ORE 19:30 – Proiezione del film “Solo cose Belle” e breve video sulla vita di Don Oreste Benzi

A seguire condivisione e momento di convivialità (porta-teco)

Dal ricordo di Marausa alla celebrazione internazionale

L’appuntamento di Marausa non è soltanto una tappa locale: si inserisce all’interno delle iniziative nazionali e internazionali dedicate al sacerdote riminese, il “prete degli ultimi”, figura amatissima anche nel Trapanese per l’impegno verso i più fragili e per la sua visione di comunità inclusiva.

Tra i partecipanti alla giornata di Marausa ci sarà anche Francesco Di Bella, rappresentante della Consulta delle Associazioni del Comune di Trapani, attivo da anni nelle iniziative per la Pace, la Cooperazione internazionale, la solidarietà e la promozione dei diritti umani. La sua presenza avrà il ruolo di collegare la dimensione locale con quella più ampia del messaggio di Don Benzi, ricordando quanto le comunità territoriali siano fondamentali per portare avanti un’eredità fatta di giustizia sociale e impegno verso gli ultimi.

E quattro giorni dopo: Bruxelles celebra Don Benzi

Il ricordo di Don Oreste proseguirà poi a livello europeo:

il 19 novembre 2025, infatti, il Parlamento Europeo di Bruxelles ospiterà un evento ufficiale dedicato al centenario, intitolato:

“Un cittadino europeo testimone di speranza – Don Oreste Benzi nel centenario della sua nascita”

(Sala Bru SpaaK 1A2, ore 9:30–11:30)

A moderare sarà la giornalista di Sempre Magazine Nicoletta Pasqualini.

Tra gli ospiti e relatori figurano:

S.E. Federica Favi , Ambasciatrice d’Italia in Belgio

, Ambasciatrice d’Italia in Belgio Matteo Fadda , Presidente Associazione Papa Giovanni XXIII

, Presidente Associazione Papa Giovanni XXIII Antonella Sberna , Vicepresidente del Parlamento Europeo

, Vicepresidente del Parlamento Europeo Massimiliano Salini, Stefano Bonaccini, Pasquale Tridico, Paolo Inselvini, Cristina Guarda, Susanna Ceccardi

Un panel ampio, bipartisan, che conferma quanto la testimonianza di Don Benzi superi confini politici e geografici.

Il messaggio di Don Benzi: una guida ancora attuale

Nel corso delle celebrazioni, sarà ricordata la sua intuizione più grande: una “società del gratuito”, capace di mettere al centro la persona e di cambiare la storia “attraverso gesti quotidiani di giustizia e fraternità”.

Come ricordato dal professor Stefano Zamagni, presidente del Comitato Nazionale per il Centenario, Don Oreste incarna «un modello che unisce contemplazione e azione, capace di trasformare il territorio partendo dalle persone».

Le celebrazioni di Marausa e Bruxelles, unite simbolicamente, mostrano proprio questo: la forza di una testimonianza che parte dalle comunità locali – come quella trapanese – e arriva fino alle istituzioni europee.Trapani ricorda Don Benzi: da Marausa a Bruxelles

