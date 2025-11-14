Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/11/2025 12:46:00

 Favignana, consegnati i lavori del PNRR per oltre 12 milioni di euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763121008-0-favignana-consegnati-i-lavori-del-pnrr-per-oltre-12-milioni-di-euro.jpg

Una corsa contro il tempo, ma ora i lavori sono finalmente partiti. Il Comune di Favignana ha consegnato tutti gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro.

 

Un risultato non scontato, come ha sottolineato il sindaco Giuseppe Pagoto, ricordando che fino a pochi mesi fa Favignana era stata indicata dalla Prefettura di Trapani come “fanalino di coda” tra i comuni della provincia per lo stato di avanzamento dei progetti PNRR.

 

“Dal nostro insediamento, a giugno scorso, abbiamo dato il massimo impulso alle procedure di gara per non perdere i finanziamenti. In pochi mesi tutte le gare sono state pubblicate e aggiudicate, e oggi possiamo dire che i lavori sono partiti”, ha dichiarato Pagoto.

 

Le opere nell’isola di Favignana

Tra gli interventi più significativi figurano:

la realizzazione di nuovi impianti idrici e la messa in sicurezza delle reti esistenti (5,3 milioni di euro);

la costruzione di un nuovo dissalatore (990 mila euro);

il potenziamento della pubblica illuminazione (394 mila euro);

l’installazione di 20 pensiline fotovoltaiche alle fermate del bus, dotate di punti di ricarica per bici elettriche e smartphone (1 milione di euro);

l’efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo “Rallo” (1,3 milioni di euro) e del campo sportivo (745 mila euro).

 

Le opere a Levanzo e Marettimo

Gli interventi riguardano anche le altre due isole dell’arcipelago:

a Levanzo, la realizzazione di un dissalatore (443 mila euro) e la messa in sicurezza della rete idrica (549 mila euro);

a Marettimo, la costruzione di un nuovo impianto di dissalazione (476 mila euro) e il rifacimento delle reti idriche (1,4 milioni di euro).

Tutti i lavori dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026, termine improrogabile fissato dal PNRR.

Il sindaco ha ringraziato il gruppo tecnico comunale, composto dagli ingegneri Alberto Malato, Fabio Scionti, Valentina La Scalia, dall’architetta Tiziana Conserto e dall’assessore Lorenzo Ceraulo, per il lavoro svolto.

“Abbiamo recuperato anni di ritardi — ha concluso Pagoto — e adesso dobbiamo trasformare questi fondi in opere reali, a beneficio della comunità delle Egadi”.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...