Intelligenza Artificiale: all'Ars il ddl per costituire l'Osservatorio permanente 

14/11/2025 00:00:00

È stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia, con primo firmatario il deputato regionale Salvatore Scuvera. Il testo introduce due nuovi organismi regionali: un Osservatorio permanente e un Centro di alta formazione e ricerca.

Il deputato di FdI Giuseppe Bica ha definito l’iniziativa «un passo utile per consentire alla politica di affrontare un tema ormai centrale nei processi sociali ed economici». Secondo Bica, l’Osservatorio e il Centro «possono contribuire a fornire strumenti di analisi, studio e formazione per un uso più consapevole dell’intelligenza artificiale, valutandone potenzialità e rischi».

Osservatorio permanente

L’Osservatorio sarà istituito presso l’Ufficio legislativo della Regione e includerà rappresentanti istituzionali ed esperti del mondo universitario, sindacale, industriale, del terzo settore e dell’ambiente. Il compito sarà quello di monitorare gli impatti etici, sociali e giuridici dell’AI e formulare raccomandazioni per eventuali interventi normativi.

Centro di alta fornmazione e ricerca

Il Centro avrà sede a Castello Utveggio e si occuperà di formazione specialistica per studenti e professionisti, oltre a sviluppare progetti di ricerca applicata in collaborazione con CNR, Università e imprese. Le principali aree di interesse riguarderanno sanità, pubblica amministrazione e sostenibilità.



