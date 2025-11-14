Marsala: terribile incidente in contrada Sturiano. Tre auto coinvolte, grave una ragazza

14/11/2025 17:30:00

Una ragazza di 19 anni, S. G., è rimasta gravemente ferita a seguito del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio nella zona Nord di Marsala, in Contrada Sturiano.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto: un’Audi, una Opel Corsa e un terzo veicolo che si trovava parcheggiato su un carroattrezzi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’Audi ha urtatato l'Opel ed è, letteralmente, "volata", prima contro l'auto che si trovava su un carroattrezzi e dopo un balzo impressionante, finendo la sua corsa con il tetto sull'asfalto.

La giovane, che era a bordo, è stata trasportata d’urgenza al “Paolo Borsellino” di Marsala, dove è ricoverata in prognosi riservata. Il conducente dell’Audi, anche lui un giovane, ha riportato solo delle lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili urbani di Marsala e la polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.

Qui sotto il video.



