Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
14/11/2025 13:00:00

Giornata Mondiale del Diabete: sabato e domenica a Mazara screening gratuiti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763120140-0-giornata-mondiale-del-diabete-sabato-e-domenica-a-mazara-screening-gratuiti.jpg

Con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, il Lions Club “Mazara del Vallo Fata Morgana” e le associazioni Adim, Diabate Onlus, Batti cuore… Batti e Avis organizzano uno screening diabetologico gratuito aperto alla cittadinanza.

 

L’iniziativa si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle 17.00 alle 19.30, in via San Giuseppe, di fronte al cinema Grillo. La scelta delle date non è casuale: il 14 novembre ricorre infatti la Giornata Mondiale del Diabete, una patologia cronica, complessa e spesso silente, che colpisce milioni di persone senza distinzione di età o genere. 

Lo screening ha l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e di offrire indicazioni utili a chi ne è già affetto per una corretta gestione della malattia.

 

A disposizione dei cittadini ci sarà un team di specialisti: Dott.ssa Valentina Bruno, diabetologa, Dott.ssa Maria Antonietta Scarpitta, diabetologa, Dott. Antonino Parisi, medico d’urgenza, Dott. Gaspare Rubino, cardiologo, Dott. Fabio Scaglione oculista, Dott.ssa Anna Maria Tinaglia. 

 

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti, in particolare a chi presenta fattori di rischio o sintomi sospetti, sottolineando l’importanza della prevenzione per contrastare una malattia sempre più diffusa.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...