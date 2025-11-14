Giornata Mondiale del Diabete: sabato e domenica a Mazara screening gratuiti

14/11/2025 13:00:00

Con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, il Lions Club “Mazara del Vallo Fata Morgana” e le associazioni Adim, Diabate Onlus, Batti cuore… Batti e Avis organizzano uno screening diabetologico gratuito aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle 17.00 alle 19.30, in via San Giuseppe, di fronte al cinema Grillo. La scelta delle date non è casuale: il 14 novembre ricorre infatti la Giornata Mondiale del Diabete, una patologia cronica, complessa e spesso silente, che colpisce milioni di persone senza distinzione di età o genere.

Lo screening ha l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e di offrire indicazioni utili a chi ne è già affetto per una corretta gestione della malattia.

A disposizione dei cittadini ci sarà un team di specialisti: Dott.ssa Valentina Bruno, diabetologa, Dott.ssa Maria Antonietta Scarpitta, diabetologa, Dott. Antonino Parisi, medico d’urgenza, Dott. Gaspare Rubino, cardiologo, Dott. Fabio Scaglione oculista, Dott.ssa Anna Maria Tinaglia.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti, in particolare a chi presenta fattori di rischio o sintomi sospetti, sottolineando l’importanza della prevenzione per contrastare una malattia sempre più diffusa.



