15 Novembre: piovono bombe sull'Ucraina, lite Crosetto - Salvini, Bezos sfida Musk

15/11/2025 07:20:00

E' il 15 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Jeff Bezos sfida Elon Musk nello spazio, lanciando un sistema di connessione internet ad alta velocità supportato da satelliti. Si chiamerà Amazon Leo (Low earth orbit)

• Il voto europeo sul green deal ha spaccato la maggioranza von der Leyen: i conservatori tedeschi hanno abbattuto un tabù votando assieme all’ultradestra. Un segnale che potrebbe avere conseguenze anche a Berlino

• Landini e Schlein hanno avuto un confronto a distanza ravvicinata sul tema delle tasse: il segretario della Cgil è apertamente per una patrimoniale, la leader Pd non lo segue ma chiede un cambio di rotta della politica fiscale

• Le carte di Epstein sembrano smentire Trump: il presidente aveva detto di aver rotto i rapporti sin dal 2004, il finanziere pedofilo scriveva di aver passato con lui il giorno del Ringraziamento del 2017. Ma Trump rilancia e chiede indagini sui rapporti tra Epstein e Clinton



• Entro la fine del mese gli Usa potrebbero colpire il Venezuela, mettendo in campo soprattutto i robot. Nel clima di tensione s’inserisce la Russia, che ammonisce a non toccare Maduro

• La Bbc si è scusata con Trump per il video manipolato, ma ha aggiunto di non vedere gli estremi per un risarcimento

• Sull’Ucraina continuano a piovere le bombe dell’esercito russo. E l’Europa, pur assicurando aiuti, non può fornire a Kiev armi di difesa perché sono i singoli stati a doverlo fare

• Sulle armi e il sostegni finanziario all’Ucraina è scoppiata una lite tra Salvini e Crosetto. Il primo teme che i soldi degli italiani finiscano nelle tasche dei corrotti di Kiev, il secondo risponde che due casi di malaffare non bastano a togliere il sostegno a un paese invaso

• Un autobus a due piani si è schiantato su una pensilina nel centro di Stoccolma, facendo tre morti. Potrebbe essersi trattato di un incidente ma nella capitale svedese è tornato lo spettro del terrorismo

• A Napoli una donna di 51 anni, Nunzia Cappitelli, è stata trovata morta nel suo appartamento, probabilmente uccisa con un colpo alla testa. A scoprire il cadavere è stato un giovane di 21 anni col quale aveva avuto una relazione finita con litigi e una denuncia da codice rosso

• Una coppia gay, composta da due uomini americani, ha incontrato Leone XIV e ha raccontato che il papa ha manifestato calore e gentilezza

• Proseguiranno lunedì le ricerche nel sottosuolo della Casa del Jazz a Roma, dove si sospetta sia stato sepolto il giudice Paolo Adinolfi

• Per la morte del bimbo di due anni soffocato mentre giocava in un asilo di Arezzo sono state indagate cinque persone

• La donna di Trieste che ha ucciso il figlio di 9 anni accoltellandolo alla gola era pericolosa: il marito aveva segnalato che aveva già tentato di strangolare il bambino

• Il Comune di Milano ha deciso di rincarare la tassa di soggiorno in occasione delle olimpiadi invernali

• Il Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 100 mila dollari, perdendo il 5,8 per cento del proprio valore

• Agli Atp di Torino Sinner ha sconfitto Shelton e oggi torna in campo contro De Minaur

• A Roma un italo-albanese di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il proprio compagno di stanza gettandolo dal terzo piano di un b&b

• La premier giapponese Takaichi sta destando scandalo per aver convocato una riunione di suoi collaboratori alle 3 del mattino

• L’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, ai domiciliari per corruzione, ha fatto scena muta davanti ai giudici. I suoi legali stanno cercando di escludere dal processo una relazione dei Ros che conterrebbe una parziale ammissione di colpa

• Dovrà scontare l’ergastolo una donna di Villa San Giovanni che aveva soppresso il nipote appena dato alla luce dalla figlia

• A Grosseto una vicepreside è stata presa a pugni da un alunno di 15 anni

• Una donna di 31 anni di Padova che voleva dimagrire ha ordinato on line l’Ozempic, un farmaco per diabetici e obesi. Quando se lo è iniettato è andata in coma: la fiala era a base di insulina. I medici l’hanno salvata

• A Milano un bancario di 48 anni ha confessato di essersi trasformato in rapinatore a causa dei debiti per la droga

• Enrico Mentana è tra gli assegnatari dell’Ambrogino d’oro, che gli verrà consegnato il 7 dicembre a Milano

• È stato presentato a Praga il Calendario Pirelli 2026, dedicato alla natura e con protagoniste solo modelle con più di 40 anni

• Sono morti il regista tedesco Hark Bohm (86 anni), il promoter musicale Luciano Casadei (82), lo storico dell’arte francese Guy Cogeval (70)



Titoli

Corriere della sera: Kiev, pioggia di droni sui civili

la Repubblica: Le bombe di Putin sui civili / armi a Kiev, lite nel governo

La Stampa: Armi e banche, strappo di Salvini

Il Sole 24 Ore: Fondi garanzia Pmi, proroga in vista

Avvenire: Povertà indotte

Il Messaggero: Abusi edilizi, fondi per demolire

Il Giornale: Un altro venerdì di violenza

Qn: Assalto alla Manovra / Torna la sanatoria edilizia

Il Fatto: Si vota in Campania: FdI / riapre il condono edilizio

Libero: Ecco la tassa Landini

La Verità: “Basta soldi facili all’Ucraina”

Il Mattino: “Campania motore del Sud”

il Quotidiano del Sud: Armi a Kiev, governo diviso

il manifesto: Tutti gli uomini / del presidente

Domani: Terrore e morte nel cuore di Kiev / Zelensky è debole, Putin accelera



