15 Novembre: piovono bombe sull'Ucraina, lite Crosetto - Salvini, Bezos sfida Musk

E' il 15 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Jeff Bezos sfida Elon Musk nello spazio, lanciando un sistema di connessione internet ad alta velocità supportato da satelliti. Si chiamerà Amazon Leo (Low earth orbit) • Il voto europeo sul green deal ha spaccato la maggioranza von der Leyen: i conservatori tedeschi hanno abbattuto un tabù votando assieme all’ultradestra. Un segnale che potrebbe avere conseguenze anche a Berlino • Landini e Schlein hanno avuto un confronto a distanza ravvicinata sul tema delle tasse: il segretario della Cgil è apertamente per una patrimoniale, la leader Pd non lo segue ma chiede un cambio di rotta della politica fiscale • Le carte di Epstein sembrano smentire Trump: il presidente aveva detto di aver rotto i rapporti sin dal 2004, il finanziere pedofilo scriveva di aver passato con lui il giorno del Ringraziamento del 2017. Ma Trump rilancia e chiede indagini sui rapporti tra Epstein e Clinton
• Entro la fine del mese gli Usa potrebbero colpire il Venezuela, mettendo in campo soprattutto i robot. Nel clima di tensione s’inserisce la Russia, che ammonisce a non toccare Maduro • La Bbc si è scusata con Trump per il video manipolato, ma ha aggiunto di non vedere gli estremi per un risarcimento • Sull’Ucraina continuano a piovere le bombe dell’esercito russo. E l’Europa, pur assicurando aiuti, non può fornire a Kiev armi di difesa perché sono i singoli stati a doverlo fare • Sulle armi e il sostegni finanziario all’Ucraina è scoppiata una lite tra Salvini e Crosetto. Il primo teme che i soldi degli italiani finiscano nelle tasche dei corrotti di Kiev, il secondo risponde che due casi di malaffare non bastano a togliere il sostegno a un paese invaso • Un autobus a due piani si è schiantato su una pensilina nel centro di Stoccolma, facendo tre morti. Potrebbe essersi trattato di un incidente ma nella capitale svedese è tornato lo spettro del terrorismo • A Napoli una donna di 51 anni, Nunzia Cappitelli, è stata trovata morta nel suo appartamento, probabilmente uccisa con un colpo alla testa. A scoprire il cadavere è stato un giovane di 21 anni col quale aveva avuto una relazione finita con litigi e una denuncia da codice rosso • Una coppia gay, composta da due uomini americani, ha incontrato Leone XIV e ha raccontato che il papa ha manifestato calore e gentilezza • Proseguiranno lunedì le ricerche nel sottosuolo della Casa del Jazz a Roma, dove si sospetta sia stato sepolto il giudice Paolo Adinolfi • Per la morte del bimbo di due anni soffocato mentre giocava in un asilo di Arezzo sono state indagate cinque persone • La donna di Trieste che ha ucciso il figlio di 9 anni accoltellandolo alla gola era pericolosa: il marito aveva segnalato che aveva già tentato di strangolare il bambino • Il Comune di Milano ha deciso di rincarare la tassa di soggiorno in occasione delle olimpiadi invernali • Il Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 100 mila dollari, perdendo il 5,8 per cento del proprio valore • Agli Atp di Torino Sinner ha sconfitto Shelton e oggi torna in campo contro De Minaur • A Roma un italo-albanese di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il proprio compagno di stanza gettandolo dal terzo piano di un b&b • La premier giapponese Takaichi sta destando scandalo per aver convocato una riunione di suoi collaboratori alle 3 del mattino • L’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, ai domiciliari per corruzione, ha fatto scena muta davanti ai giudici. I suoi legali stanno cercando di escludere dal processo una relazione dei Ros che conterrebbe una parziale ammissione di colpa • Dovrà scontare l’ergastolo una donna di Villa San Giovanni che aveva soppresso il nipote appena dato alla luce dalla figlia • A Grosseto una vicepreside è stata presa a pugni da un alunno di 15 anni • Una donna di 31 anni di Padova che voleva dimagrire ha ordinato on line l’Ozempic, un farmaco per diabetici e obesi. Quando se lo è iniettato è andata in coma: la fiala era a base di insulina. I medici l’hanno salvata • A Milano un bancario di 48 anni ha confessato di essersi trasformato in rapinatore a causa dei debiti per la droga • Enrico Mentana è tra gli assegnatari dell’Ambrogino d’oro, che gli verrà consegnato il 7 dicembre a Milano • È stato presentato a Praga il Calendario Pirelli 2026, dedicato alla natura e con protagoniste solo modelle con più di 40 anni • Sono morti il regista tedesco Hark Bohm (86 anni), il promoter musicale Luciano Casadei (82), lo storico dell’arte francese Guy Cogeval (70)
Titoli Corriere della sera: Kiev, pioggia di droni sui civili la Repubblica: Le bombe di Putin sui civili / armi a Kiev, lite nel governo La Stampa: Armi e banche, strappo di Salvini Il Sole 24 Ore: Fondi garanzia Pmi, proroga in vista Avvenire: Povertà indotte Il Messaggero: Abusi edilizi, fondi per demolire Il Giornale: Un altro venerdì di violenza Qn: Assalto alla Manovra / Torna la sanatoria edilizia Il Fatto: Si vota in Campania: FdI / riapre il condono edilizio Libero: Ecco la tassa Landini La Verità: “Basta soldi facili all’Ucraina” Il Mattino: “Campania motore del Sud” il Quotidiano del Sud: Armi a Kiev, governo diviso il manifesto: Tutti gli uomini / del presidente Domani: Terrore e morte nel cuore di Kiev / Zelensky è debole, Putin accelera
Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...
È stato sospeso per sette giorni, con un provvedimento firmato dal Questore di Trapani, un pub del centro storico di Marsala. Oggi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala, insieme alla Divisione di Polizia Amministrativa...
Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione...
