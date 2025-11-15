Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/11/2025 10:12:00

Marsala: litigano dopo un urto tra due auto e finisce a martellate in testa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/marsala-litigano-dopo-un-urto-tra-due-auto-e-finisce-a-martellate-in-testa-450.jpg

Una lite dopo un piccolo urto tra due auto finisce a martellate in testa. E' stato neecessario l'intervento dei Carabinieri di Marsala per una lite scoppiata nel parcheggio di un supermercato, in seguito a un lieve urto tra due auto. Secondo quanto ricostruito dai militari, il diverbio tra gli occupanti dei veicoli è rapidamente degenerato in una colluttazione che ha coinvolto cinque persone, tutte rimaste ferite.

 

Nel corso della lite, un uomo di 55 anni avrebbe colpito alla testa un 24enne con un martello da carpentiere. L’arrivo immediato dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile ha permesso di interrompere le violenze ed evitare conseguenze più gravi.

 

I Carabinieri hanno identificato tutti i soggetti coinvolti e sequestrato il martello utilizzato nell’aggressione. L’intera vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...