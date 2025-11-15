Marsala: litigano dopo un urto tra due auto e finisce a martellate in testa

15/11/2025 10:12:00

Una lite dopo un piccolo urto tra due auto finisce a martellate in testa. E' stato neecessario l'intervento dei Carabinieri di Marsala per una lite scoppiata nel parcheggio di un supermercato, in seguito a un lieve urto tra due auto. Secondo quanto ricostruito dai militari, il diverbio tra gli occupanti dei veicoli è rapidamente degenerato in una colluttazione che ha coinvolto cinque persone, tutte rimaste ferite.

Nel corso della lite, un uomo di 55 anni avrebbe colpito alla testa un 24enne con un martello da carpentiere. L’arrivo immediato dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile ha permesso di interrompere le violenze ed evitare conseguenze più gravi.

I Carabinieri hanno identificato tutti i soggetti coinvolti e sequestrato il martello utilizzato nell’aggressione. L’intera vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.



