15/11/2025 09:30:00

Marsala: iniziati i lavori di messa in sicurezza di un altro tratto del Lungomare Boeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/marsala-iniziati-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-di-un-altro-tratto-del-lungomare-boeo-450.jpg

Sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza e rigenerazione del Lungomare Boeo di Marsala. Il cantiere interessa l’ultimo tratto ancora da riqualificare, quello che dal Museo Archeologico conduce fino all’incrocio con via Pomilia. L’intervento, del valore di 2 milioni e 960 mila euro, completa il consolidamento del litorale già realizzato da Capo Boeo al Baglio Anselmi.

 

Secondo il sindaco Massimo Grillo si tratta di un’opera necessaria per contrastare il moto ondoso e prevenire rischi per la sede stradale. Il progetto prevede anche una passerella panoramica e nuovi arredi, in linea con il Masterplan vincitore del concorso di idee, con l’obiettivo di rendere l’area costiera più fruibile.

 

L’impresa esecutrice, la CONPAT di Roma, ha iniziato oggi la perimetrazione dell’area. I lavori — seguiti dal settore Lavori Pubblici e dal progettista incaricato — dovrebbero concludersi entro un anno.



