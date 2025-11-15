Sezioni
15/11/2025 22:00:00

Mazara: Ganni Maria Crisalfulli convocato per i Deaflympics di Tokyo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/mazara-ganni-maria-crisalfulli-convocato-per-i-deaflympics-di-tokyo-450.jpg

Il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, si è congratulato con Gianni Maria Crisafulli, massofisioterapista e osteopata della Federazione Sport Sordi Italia, convocato per la settima volta alle Deaflympics, in programma a Tokyo dal 15 al 26 novembre 2025.

 

Professionista di comprovata esperienza e punto di riferimento per il movimento sportivo dei sordi, Crisafulli collabora inoltre a titolo gratuito con il Sindaco su tematiche legate alla disabilità, al disagio scolastico e alla dispersione scolastica.

 

“Gianni Maria Crisafulli è motivo di orgoglio per Mazara del Vallo. La sua dedizione, la competenza maturata in anni di impegno e la capacità di comunicare con gli atleti oltre le parole rappresentano i valori migliori della nostra comunità: inclusione, resilienza ed eccellenza. A Tokyo porterà ancora una volta il nome della nostra città nel mondo. A lui va l’augurio sincero di buon lavoro da parte mia e dell’intera Amministrazione”, dichiara il Sindaco Salvatore Quinci.



