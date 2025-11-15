Sezioni
Economia

» PNRR
15/11/2025 13:30:00

Trapani premiata all’Anci: prima in Italia per fondi Pnrr ottenuti

Trapani torna da Bologna con un premio che certifica, dati Ifel alla mano, la sua posizione al primo posto in Italia per capacità di ottenere risorse Pnrr in rapporto alla popolazione. Alla 42ª Assemblea nazionale dell’Anci, il sindaco Giacomo Tranchida ha ritirato il Cresco Award, assegnato al Comune per la candidatura del progetto Pinqua/Cappuccinelli e per l’insieme dei finanziamenti già intercettati.

Il riconoscimento comprende uno studio gratuito di fattibilità sul risparmio energetico che l’amministrazione destinerà agli impianti idrici di Bresciana e ai sistemi di depurazione, con l’obiettivo di ridurre consumi e costi in un contesto segnato da crisi idrica, cambiamenti climatici e pressioni sul comparto agricolo.

La platea dell’Assemblea, oltre cinquemila amministratori da tutta Italia, ha discusso le principali sfide dei Comuni. Trapani ha ribadito al governo alcune priorità: potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti, nuovi piani energetici, maggiore innovazione amministrativa, diritto all’abitare e rigenerazione urbana, sicurezza e welfare.

Per l’amministrazione, il premio rappresenta un’ulteriore leva tecnica su progetti già in corso. Resta ora da tradurre lo studio sul risparmio energetico in interventi concreti sulla rete idrica, uno dei fronti più critici per tutta la provincia.



