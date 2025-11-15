La Sigel Seap Marsala Volley sfida Roma Volley - Una sfida che può cambiare la stagione

15/11/2025 09:00:00

Il PalaSanCarlo si prepara a vestirsi ancora una volta di azzurro per accogliere una partita che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione della Sigel Seap Marsala Volley. Domenica, per l’ottava giornata del Campionato Serie A2 Tigotà di Volley femminile girone A, le lilibetane di Coach Lino Giangrossi sfideranno tra le mura amiche la SMI Roma Volley, una delle squadre più solide e competitive del campionato. Per il Marsala Volley si tratta di un test di maturità, battere un roster completo e ambizioso come quello capitolino significherebbe non solo un potenziale sorpasso in classifica, ma anche la concreta possibilità di accedere alla Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo che avrebbe il sapore della consacrazione e che darebbe ulteriore slancio al percorso stagionale delle azzurre.

Le capitoline arrivano a Capo Boeo con la consapevolezza della propria forza e con il chiaro obiettivo di confermarsi tra le protagoniste della stagione. Le lilibetane, però, hanno dimostrato carattere e continuità, soprattutto nelle gare interne disputate al PalaSanCarlo, un vero fortino per le padroni di casa, luogo in cui il pubblico trascina ed accompagna ogni pallone difeso o attaccato. Proprio il sostegno del pubblico potrà fare la differenza in questo difficile match, l’energia del PalaSanCarlo, la spinta della tribuna, l’emozione condivisa punto dopo punto. A rendere ancora più speciale la giornata ci sarà la presenza da ex di Luna Cicola, oggi libero della Sigel Seap Marsala Volley dopo una stagione, quella dello scorso anno proprio con la maglia giallorossa delle romane.

L’appuntamento, al Palazzetto San Carlo di Marsala, è fissato per domenica 16 novembre. Il match a partire dalle ore 17:00 sarà visibile sul canale Youtube “Volleyball World Italia” e verrà diretto dal Sig. Antonio Mazzarà coadiuvato dal Sig. Antonio Giovanni Marigliano. L’addetto al VideoCeck sarà il Sig. Antonio Moscardi.



