Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
16/11/2025 16:00:00

San Vito: il Cous Cous Fest nella shortlist del Festival degli Eventi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/san-vito-il-cous-cous-fest-nella-shortlist-del-festival-degli-eventi-450.jpg

Il Cous Cous Fest entra ufficialmente nella shortlist del BEA – Festival Italiano degli Eventi e della Live Communication, nella categoria Festival. Si tratta di uno dei riconoscimenti più rilevanti nel settore della comunicazione e degli eventi in Italia.

 

Il festival, dedicato all’integrazione culturale e ospitato ogni anno a San Vito Lo Capo, è prodotto dall’agenzia palermitana Feedback, attiva dal 1999 nel campo della digital & live communication, della consulenza per la comunicazione istituzionale e d’impresa, advertising, sponsoring, uffici stampa e organizzazione di eventi.

 

Il BEA premia le migliori progettazioni e realizzazioni di eventi a livello nazionale e internazionale. L’inserimento del Cous Cous Fest tra i tre finalisti della categoria rappresenta un riconoscimento alla qualità e alla capacità organizzativa del format, apprezzato per innovazione, efficacia e impatto sul pubblico.

 

“È un risultato che conferma il valore del progetto e del lavoro di squadra che ogni anno porta alla realizzazione del festival,” afferma Marcello Orlando, ceo di Feedback. “Le idee funzionano quando creatività, strategia e territorio riescono a dialogare.”

Orlando ha inoltre rivolto un ringraziamento al Comune di San Vito Lo Capo, al pubblico, agli artisti, agli chef, agli sponsor e alla squadra che opera dietro le quinte dell’evento.

 

La proclamazione dei vincitori del BEA è prevista a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 19 e 20 novembre 2025.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...