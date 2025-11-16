San Vito: il Cous Cous Fest nella shortlist del Festival degli Eventi

16/11/2025 16:00:00

Il Cous Cous Fest entra ufficialmente nella shortlist del BEA – Festival Italiano degli Eventi e della Live Communication, nella categoria Festival. Si tratta di uno dei riconoscimenti più rilevanti nel settore della comunicazione e degli eventi in Italia.

Il festival, dedicato all’integrazione culturale e ospitato ogni anno a San Vito Lo Capo, è prodotto dall’agenzia palermitana Feedback, attiva dal 1999 nel campo della digital & live communication, della consulenza per la comunicazione istituzionale e d’impresa, advertising, sponsoring, uffici stampa e organizzazione di eventi.

Il BEA premia le migliori progettazioni e realizzazioni di eventi a livello nazionale e internazionale. L’inserimento del Cous Cous Fest tra i tre finalisti della categoria rappresenta un riconoscimento alla qualità e alla capacità organizzativa del format, apprezzato per innovazione, efficacia e impatto sul pubblico.

“È un risultato che conferma il valore del progetto e del lavoro di squadra che ogni anno porta alla realizzazione del festival,” afferma Marcello Orlando, ceo di Feedback. “Le idee funzionano quando creatività, strategia e territorio riescono a dialogare.”

Orlando ha inoltre rivolto un ringraziamento al Comune di San Vito Lo Capo, al pubblico, agli artisti, agli chef, agli sponsor e alla squadra che opera dietro le quinte dell’evento.

La proclamazione dei vincitori del BEA è prevista a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 19 e 20 novembre 2025.



