Cronaca

» Incidenti
16/11/2025 11:23:00

Ancora vittime sulle strade siciliane. Sedicenne cade con lo scooter e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/1763289400-0-ancora-vittime-sulle-strade-siciliane-sedicenne-cade-con-lo-scooter-e-muore.jpg

Ancora una tragedia sulle strade della Sicilia. A Montevago, nella tarda serata di ieri, un ragazzo di 16 anni, Carlo Pendola, ha perso la vita in un incidente mentre si trovava alla guida del suo scooter. L’impatto è avvenuto poco prima delle 23.30 in via Quindici Gennaio, non lontano da via Guglielmo Marconi.

 

Secondo una prima ricostruzione, il giovane indossava regolarmente il casco, ma – per cause che restano ancora da accertare – avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra.

 

 Non risultano coinvolti altri veicoli. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime: il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

La notizia ha scosso profondamente le comunità di Montevago e Santa Margherita di Belìce, paese d’origine del giovane. Il sindaco, Gaspare Viola, ha espresso cordoglio alla famiglia: “Sono molto addolorato per quanto accaduto. Solo la fede può dare conforto per una tragedia così grande. Sono vicino alla famiglia e sarò presente ai funerali.”

 

 

 

Il ragazzo frequentava il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca. La dirigente, Maria Paola Raia, ha dichiarato: “La scuola è sconvolta per quanto accaduto. Saremo presenti ai funerali e ci stringiamo alla famiglia.”

 

Quella di Montevago è la seconda vittima della strada in provincia di Agrigento nel giro di poche ore. Nella mattinata di venerdì, infatti, è morto all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera il 39enne Giuseppe Coirazza, originario di Siculiana ma residente a Montallegro, rimasto coinvolto nella notte in un grave incidente lungo la Sp61 Ribera–Borgo Bonsignore. L’uomo era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma le sue condizioni si erano rivelate sin da subito critiche.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro avvenuto a Montevago.



