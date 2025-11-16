Il lutto per la morte dell'avvocato Finazzo. Il cordoglio da Alcamo a Mazara

16/11/2025 18:04:00

Un profondo e inatteso lutto ha colpito l'Avvocatura trapanese e la comunità di Alcamo. L'Avvocato Alessandro Finazzo, stimato professionista, è venuto a mancare tragicamente oggi, domenica 16 novembre 2025, a soli cinquantasei anni.

L'avvocato alcamese Alessandro Finazzo, Cassazionista e apprezzato esperto di diritto amministrativo, è deceduto improvvisamente mentre praticava una delle sue grandi passioni: lo sport.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi a Palermo, in viale Margherita di Savoia, nel cuore del parco della Favorita. L'avvocato Finazzo è stato trovato a terra da un passante mentre percorreva il viale in bicicletta. L'intervento immediato dei sanitari del 118, nonostante le difficoltà logistiche dovute alle deviazioni per la maratona in corso, e l'utilizzo del defibrillatore si sono purtroppo rivelati vani, con il medico legale che ha constato il decesso. La Procura ha successivamente autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

La notizia ha suscitato commozione in tutta la provincia. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ha espresso il "più affettuoso abbraccio e le più sentite condoglianze" a nome personale, del Consiglio e di tutti i colleghi. Nella nota di cordoglio, l'Avvocato Finazzo viene ricordato non solo come un professionista "assai preparato e serio", ma anche per l’"innata signorilità del suo tratto e il grande garbo" che lo contraddistingueva.

È stata altresì evidenziata la sua figura come amante della vita e dell'attività sportiva, che praticava attivamente e con gioia. Finazzo era noto per la sua riservatezza: "non amava confondersi nel rumore della grancassa mediatica anche quando i successi professionali lo avrebbero legittimato a farlo."

Anche il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha espresso il cordoglio della Città:

«Ho appreso con sgomento la tragica notizia dell’improvvisa scomparsa dell’avvocato Alessandro Finazzo, venuto a mancare stamani a Palermo. Da molti anni l’avvocato Finazzo assistiva legalmente il Comune quale legale esterno in alcuni procedimenti e ne ho potuto ammirare le doti umane e professionali. In questo momento di dolore giunga alla famiglia il cordoglio mio personale e di tutta la struttura comunale».

L'Avvocato Finazzo lascia la moglie Rosalia Mirrione e le figlie Matilde e Giuliana. Il rito funebre avrà luogo presso la Chiesa Madre di Alcamo, alle ore 15:30 di martedì 18 Novembre.