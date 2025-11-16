Sezioni
Cultura

» Sociale
16/11/2025 17:00:00

A "Flavio Bomber 1" il premio Galiano 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/a-flavio-bomber-1-il-premio-galiano-2025-450.jpg

Si è svolta al Palazzo del Carmine di Partinico, la consegna del Premio “Galiano 2025”, riconoscimento assegnato a personalità che si distinguono per il proprio contributo in ambito culturale e sociale. Tra i premiati di quest’anno c’è Flavio, conosciuto sui social come “Bomber 1”, giovane particolarmente seguito per le sue attività legate ai temi dell’inclusione.

 

Flavio, che si definisce un “influencer dell’inclusione”, utilizza i canali digitali per raccontare la propria quotidianità e promuovere messaggi di partecipazione e rispetto. La sua condizione di persona con disabilità è parte integrante del suo racconto, che negli anni gli ha permesso di costruire una comunità online eterogenea e molto attiva.

 

Non si tratta del primo riconoscimento ottenuto: diverse istituzioni e associazioni del territorio hanno già valorizzato il suo impegno comunicativo e sociale. Il Premio “Galiano 2025” arriva come ulteriore attestazione del percorso intrapreso.

 

Durante la cerimonia, numerosi presenti hanno manifestato apprezzamento per la sua attività sui social, caratterizzata da toni semplici e diretti e da un approccio che punta a normalizzare la diversità e a promuovere una cultura dell’inclusione vissuta nella quotidianità.

Il premio conferma il ruolo crescente che alcuni giovani creator locali stanno assumendo nel dibattito pubblico, soprattutto quando il loro lavoro riesce a incidere sui temi sociali e sulle dinamiche di comunità. Flavio, con i suoi contenuti, si è inserito in questo percorso, diventando un punto di riferimento per molti utenti del territorio e non solo.

 



