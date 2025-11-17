Sezioni
Economia

» Agroalimentare
17/11/2025 14:08:00

Trapani riconosce Pane, Cuscusu e Rianata: arrivano i primi marchi De.C.O.

Trapani mette nero su bianco la propria identità gastronomica e istituisce i primi tre disciplinari De.C.O., la Denominazione Comunale di Origine dedicata a tre prodotti simbolo del territorio: Pane Trapanese, Cuscusu e Rianata. È il primo passo ufficiale per tutelare e valorizzare le produzioni che raccontano la storia della città e che possono diventare un motore economico e turistico.

La De.C.O. non è una certificazione di qualità, ma un marchio che attesta l’origine e registra le imprese che producono secondo tradizione. Il Comune punta così a dare forza alle attività locali, dal mondo agricolo ai panifici, fino ai ristoratori che lavorano con farine, semole, olio, pesce azzurro, sale e materie prime del territorio. In particolare, l’Amministrazione sottolinea la volontà di valorizzare il grano duro siciliano, privo di glifosato e micotossine, offrendo agli agricoltori la possibilità di ottenere un prezzo più giusto rispetto al mercato dominato dai prodotti esteri.

La Commissione De.C.O., presieduta dal dirigente dello Sviluppo Economico Orazio Amenta e composta da esperti di gastronomia, Asp, settore agricolo e commerciale, professionisti del pane e della ristorazione, avrà il compito di valutare e vigilare su ricette, lavorazioni e rispetto dei disciplinari. A breve, presso il Suap, sarà istituito il Registro pubblico delle imprese autorizzate a usare il marchio “De.C.O. Trapani Western Sicily”, marchio di proprietà esclusiva del Comune.

L’obiettivo è chiaro: proteggere la tradizione, sostenere chi produce davvero secondo identità trapanese e trasformare tre ricette storiche in un volano di promozione per l’immagine della città e della sua Dieta Mediterranea.

 

 

 



