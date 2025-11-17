Buongiorno24 del 17 Novembre 2025:  weekend di sangue sulle strade siciliane

17/11/2025 09:08:00

Fine settimana drammatico sulle strade della Sicilia.

A Marsala, una ragazza di 19 anni, S. G., è rimasta gravemente ferita in un terribile incidente avvenuto in contrada Sturiano.

Tre i veicoli coinvolti – un’Audi, una Opel Corsa e un’auto parcheggiata su un carroattrezzi – in una carambola spaventosa: l’Audi ha colpito l’Opel ed è poi letteralmente “volata”, finendo la corsa ribaltata sull’asfalto.

Dolore anche nell’Avvocatura trapanese per la morte improvvisa di Alessandro Finazzo, 56 anni, colto da malore mentre era in bici nel Parco della Favorita a Palermo.

Un professionista stimato e sempre disponibile, ricordato con affetto da colleghi e amici da Alcamo a Mazara del Vallo.

E ancora tragedie sulle strade dell’Agrigentino:

a Montevago, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter.

Poche ore prima era morto a Ribera il 39enne Giuseppe Coirazza, estratto dalle lamiere della sua auto dopo un incidente sulla SP61.

A Randazzo, infine, un ciclista è deceduto nello scontro con un furgone sulla statale 120.

Intanto, la Banca d’Italia conferma che la Sicilia cresce più della media nazionale, ma con lentezza.

Nel suo ultimo rapporto economico, l’istituto parla di PIL e occupazione in aumento, ma sottolinea che alcuni settori – come agricoltura e servizi – non tengono il passo.

A Marsala, nel weekend, una lite scoppiata dopo un banale urto in un parcheggio è degenerata in una rissa a martellate.

Un 55enne ha colpito alla testa un giovane di 24 anni con un martello da carpentiere.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando cinque persone e sequestrando l’arma.

Ancora tensione nel carcere di Trapani, dove due agenti penitenziari sono rimasti feriti dopo una lunga rivolta.

Un detenuto tunisino, trovato in possesso di sostanze vietate, si è barricato in cella e ha resistito per oltre 20 ore, mentre altri lanciavano bombolette incendiarie contro la Polizia penitenziaria.

Diversi operatori sono stati richiamati in servizio dalle ferie per ristabilire l’ordine.

Una storia di speranza arriva invece da Marsala, dove i Carabinieri Forestali e il WWF hanno salvato un giovane grifone euroasiatico in difficoltà, probabilmente avvelenato.

L’animale è stato trasferito al centro recupero di Ficuzza per le cure.

E nel basket, una serata storica per la Trapani Shark.

La squadra di Jasmin Repeša ha vinto 86-80 al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, reduce da un percorso europeo di alto livello.

Un’impresa che resta impressa nella memoria dei tifosi e nel cuore dello sport trapanese.

