Cronaca

» Lotta alla droga
17/11/2025 10:12:00

Alcamo: forza un posto di blocco con il motorino: 65enne arrestato con 2 chili di cocaina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/alcamo-forza-un-posto-di-blocco-con-il-motorino-65enne-arrestato-con-2-chili-di-cocaina-450.jpg

Tentativo di fuga rocambolesco ad Alcamo, dove un uomo di 65 anni è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

 

Durante un controllo alla circolazione, i militari della Compagnia di Alcamo hanno intimato l’alt al 65enne, che procedeva a bordo di un ciclomotore elettrico. L’uomo, invece di fermarsi, ha improvvisato una brusca manovra per eludere il posto di blocco, finendo però per schiantarsi contro la vettura di servizio dell’Arma e perdere il controllo del mezzo.

 

Nonostante l’incidente, il motociclista ha tentato la fuga a piedi, afferrando una busta bianca dal veicolo. Il tentativo è durato poco: i Carabinieri lo hanno rapidamente raggiunto e bloccato. La perquisizione ha rivelato il contenuto della busta, due panetti di cocaina dal peso complessivo superiore ai due chili.

 

Secondo le stime investigative, lo stupefacente, destinato presumibilmente al mercato dello spaccio nel Trapanese, avrebbe potuto generare introiti per oltre 300 mila euro.

Dopo l’arresto e la successiva udienza di convalida, l’uomo è stato trasferito in carcere e si trova ora detenuto presso la casa circondariale di Trapani.



