Meteo Sicilia, lunedì di sole e temperature miti

17/11/2025 08:29:00

Temperature quasi primaverili e tempo stabile su gran parte della Sicilia. La settimana si apre con una giornata mite e in prevalenza soleggiata, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni significative.

Nelle prime ore del mattino si registrano 18 gradi a Palermo, 17 a Messina, 16 ad Agrigento, 15 a Ragusa, Siracusa e Trapani, 14 a Catania e Caltanissetta, e 13 a Enna.

Le previsioni in Sicilia

La giornata di oggi, lunedì 17 novembre, sarà caratterizzata da nubi alternate a schiarite al mattino e cielo più coperto nel pomeriggio, con la possibilità di brevi piovaschi in serata sul settore orientale dell’isola.

Le temperature restano superiori alla media stagionale, con punte fino a 25 gradi nelle zone interne e lungo la costa sud.

I venti saranno deboli occidentali, in rotazione da scirocco in serata sul Canale di Sicilia.

Mari mossi il Tirreno e il Canale, molto mosso lo Ionio al largo.

Il meteo a Trapani

A Trapani cielo parzialmente nuvoloso per l’intera giornata, con temperature comprese tra 18 e 20 gradi.

I venti saranno moderati, da sud-sudest al mattino e da ovest-sudovest nel pomeriggio.

Il mare risulterà mosso e non sono previste piogge. È segnalata solo un’allerta per vento.



