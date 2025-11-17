Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
17/11/2025 11:23:00

Crisi idrica al Lago Garcia, Faraone: “Dati falsati, restano meno di 10 giorni d’acqua” 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763375065-0-crisi-idrica-al-lago-garcia-faraone-dati-falsati-restano-meno-di-10-giorni-d-acqua.jpg

E’ drammatica la crisi idrica al Lago Garcia,  lo denuncia Davide Faraone, vice presidente nazionale di IV:  “Restano meno di 10 giorni d’acqua: numeri falsati, responsabilità del Consorzio di Bonifica Palermo 1”.
 

Una fotografia drammatica quella del lago Garcia, verificata dal deputato Davide Faraone, che sarebbe ormai ridotto a una disponibilità di acqua sufficiente per appena dieci giorni — forse anche meno, ci sono anche le foto che lo testimoniano. Un quadro che preannuncia una crisi senza precedenti per la provincia di Trapani e parte dell’Agrigentino, territori che dipendono da quest’invaso tanto per l’uso civile quanto per l’agricoltura.
 

Durante la programmazione idrica regionale, era stato assicurato che nella diga García fossero disponibili 3 milioni di litri d’acqua. Una cifra che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe completamente smentita dai dati reali: le riserve effettive sarebbero infatti appena 500 mila litri, meno di un sesto di quanto dichiarato.
Faraone punta il dito contro il Consorzio di Bonifica Palermo 1 e la Protezione civile regionale  ritenuti responsabili della cattiva gestione e della comunicazione distorta delle disponibilità idriche. Una sottovalutazione che ora mette a rischio intere comunità e un comparto agricolo già provato dalla siccità degli ultimi anni.
 

Nel frattempo, si corre disperatamente ai ripari: tecnici e operatori stanno tentando di realizzare un collegamento d’emergenza con l’invaso Arancio, nella speranza di riuscire ad attenuare l’impatto della carenza idrica prima che la situazione precipiti del tutto. Ma il tempo è poco, e le previsioni non confortano.
 

La speranza, adesso, è affidata quasi esclusivamente alla pioggia. Senza precipitazioni significative, sottolinea Faraone, “la situazione potrebbe diventare ingestibile. Presenterò un’interrogazione per accertare l’accaduto, vogliamo conoscere con trasparenza la situazione e vogliamo che i responsabili accertati vadano a casa. Non si gioca così con l’emergenza idrica, tante famiglie rischiano di restare senz’acqua e numerose imprese agricole di fallire.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana