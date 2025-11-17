Sezioni
Cultura

» Sociale
17/11/2025 17:00:00

Colletta Alimentare, in Sicilia donati oltre 516mila chili. A Trapani raccolti 64mila kg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/colletta-alimentrare-in-sicilia-donati-oltre-516mila-chili-a-trapani-raccolti-64mila-kg-450.jpg

Nella 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare arriva un dato significativo per il territorio trapanese: sono stati raccolti 64 mila chili di alimenti, con un incremento del 6,1% rispetto allo scorso anno. Un risultato che si inserisce nel quadro più ampio della mobilitazione nazionale che, sabato, ha permesso di donare 8.300 tonnellate di prodotti in tutta Italia.

 

Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà”, ha ricordato il Presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, partecipando alla Colletta. “È un gesto di grande fiducia oltre che una risposta concreta a chi non sa come arrivare a fine mese”.

In un contesto sociale segnato da solitudine e indifferenza, la partecipazione di 155 mila volontari e oltre 5 milioni di donatori dimostra l’esistenza di un tessuto civile ancora vivo. Persone comuni che, con una confezione di riso, una bottiglia di passata o una scatoletta di tonno, hanno scelto di sostenere famiglie e individui che spesso restano invisibili. Un gesto che richiama le parole di Papa Leone XIV, pronunciate domenica: “Tutti siamo chiamati a creare segni di speranza”.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aderito personalmente all’iniziativa, alla quale ha concesso l’Alto Patronato.

A rendere ancora più evidente il quadro sociale è il rapporto ISTAT sul Bes, secondo cui nel 2024 in Italia il 18,9% della popolazione percepisce il rischio di scivolare nella povertà, sopra la media europea del 16,2%. La Colletta, dunque, racconta anche il bisogno diffuso di tessere relazioni e di non lasciare indietro nessuno.

Grazie alle donazioni di quest’anno — 8.300 tonnellate, +5% rispetto al 2024 — la Rete Banco Alimentare potrà sostenere 285 mila persone attraverso 750 enti caritativi convenzionati.

I numeri della Sicilia

Nell’Isola la raccolta ha raggiunto 516.708 chili, in crescita del 7,8% rispetto ai 479.451 del 2024.

Ecco il dettaglio per provincia:

  • Agrigento: +12,9% – 37.141 kg
  • Caltanissetta: +3,6% – 25.492 kg
  • Catania: +4,5% – 116.638 kg
  • Enna: +19,9% – 15.548 kg
  • Messina: stabile – 66.786 kg
  • Ragusa: stabile – 33.697 kg
  • Siracusa: +15,6% – 43.406 kg
  • Palermo: +14,7% – 114.000 kg
  • Trapani: +6,1% – 64.000 kg

 

Una Sicilia che risponde, dunque, con generosità crescente alla sfida della povertà alimentare — e un territorio, quello trapanese, che conferma ancora una volta una partecipazione solida e convinta.



