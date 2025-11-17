Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
17/11/2025 08:09:00

Marsala: ad Amabilina copertone di camion lasciato in strada e la via Vita piena di buche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/marsala-ad-amabilina-copertone-di-camion-lasciato-in-strada-e-la-via-vita-piena-di-buche-450.png

Nel quartiere di Amabilina, a Marsala, i residenti tornano a segnalare disagi e criticità legati alla viabilità e al decoro urbano. La chiusura dello scorrimento veloce ha infatti riversato sulle strade della zona un flusso crescente di camion e mezzi pesanti, con un impatto evidente sulle condizioni della circolazione.

 

A complicare ulteriormente la situazione ci sono gli effetti del degrado. In questi giorni un copertone di camion è stato abbandonato, ostacolando il passaggio dei pedoni sul marciapiede.

 

Ma il nodo principale resta via Vita: l’asfalto è in condizioni pessime, pieno di buche e avvallamenti, con marciapiedi ormai invasi dalle erbacce e quindi quasi inutilizzabili. Una combinazione che crea pericoli sia per gli automobilisti che per chi si sposta a piedi.

 

«A chi spetta la rimozione del copertone? E soprattutto, quando verrà rifatto il manto stradale?», chiedono i residenti, che sollecitano interventi rapidi per ripristinare sicurezza, decoro e una viabilità accettabile.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.



