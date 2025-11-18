18 Novembre: il suicidio delle Kessler, la pace dell'Onu, il deficit dell'Ucraina

18/11/2025 07:08:00

E' il 18 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le gemelle Kessler, 89 anni, sono morte ricorrendo al suicidio assistito, nelle loro abitazioni adiacenti in Baviera

• L’Onu ha approvato la fase 2 del piano di pace per Gaza proposto da Trump



• Von der Leyen ha scritto in un documento ufficiale che il deficit dell’Ucraina è «enorme»

• Zelens’kyj ha comprato dalla Francia cento aerei da guerra

• In Polonia c’è stato un sabotaggio della linea ferroviaria tra Varsavia e Lublino, ma il premier Tusk non ha fatto ipotesi sui responsabili

• Il Belgio acquisterà droni «kamikaze» per farli esplodere a contatto con eventuali droni non identificati

• Oggi in Cina due alti funzionari, uno cinese e uno giapponese, si incontreranno per cercare di mediare sulle recenti tensioni a proposito di Taiwan

• Trump ha cambiato idea: incoraggia i repubblicani a votare a favore della petizione per pubblicare tutti i documenti del caso Epstein

• Quattro persone sono morte sul lavoro: nel crotonese due agricoltori sono stati schiacciati da un trattore; nel frusinate un muratore è caduto da un’impalcatura; nel siracusano un operaio è stato colpito dal braccio di una betoniera

• A Brazzano di Cormons, nei pressi di Gorizia, un uomo è morto nel soccorrere la vicina, investita da una colata di fango causata dalla pioggia

• Bezos sarà co-ad di una nuova startup di intelligenza artificiale chiamata Project Prometheus

• Peter Thiel ha venduto tutte le sue azioni Nvidia, intensificando le preoccupazioni riguardo a una possibile bolla dell’intelligenza artificiale

• Decathlon ha ideato una tuta spaziale per astronauti europei, che sarà testata sulla Iss l’anno prossimo

• In Uk va di moda il Clean Boot Hunting, cioè una caccia alla volpe con gli umani al posto delle volpi

• Il Louvre chiuderà per problemi strutturali parte dell’ala Sud, dove sono esposte ceramiche greche

• Vincenzo De Luca ha lasciato intendere di volersi candidare per la quinta volta a sindaco di Salerno

• Salvini dice che vorrebbe che Zaia diventasse parlamentare

• Una cordata di imprenditori ha manifestato formale interesse per l’acquisizione di Repubblica

• Nel salentino un operaio del cimitero è stato denunciato perché si è fatto fare una foto con un morto, che teneva in piedi abbracciandolo

• In Bangladesh l’ex prima ministra, che è in esilio in India, è stata condannata a morte per aver represso con violenza le proteste dell’anno scorso

• In Nigeria un gruppo di miliziani hanno rapito 25 ragazze da un collegio

• A Roma le figlie e l’ex moglie di Maradona hanno testimoniato in tribunale contro l’ex manager del calciatore

• A Roma è stato svaligiato il negozio di Louis Vuitton nei pressi di via Condotti

• La storia di Giulia Cecchettin verrà raccontata nel film Se domani non torno

• Totti ha aperto una società insieme al figlio Cristian, attraverso la quale stanno costruendo un centro padel, che beneficia dei contributi europei per l’imprenditoria giovanile

• Tom Cruise ha ricevuto l’Oscar onorario alla carriera (non ne aveva mai ricevuto uno prima)

• Durante il suo giorno da sindaco di Roma, Carlo Verdone ha proposto di creare un mercatino dei libri d’antiquariato a Villa Borghese

• Sono morti la matematica francese Michèle Audin (71 anni), il politico Cesare Cursi (83), il medico francese Xavier Emmanuelli (87) che cofondò Medici senza frontiere, l’attrice statunitense Elizabeth Franz (84), la ciclista paralimpica australiana Paige Greco (27), l’attore statunitense Ted Hartley (100), l’attore iraniano Homayoun Ershani (78), l’avvocato romano Marcello Melandri (82), il fisico statunitense Joel Primack (82), il compositore francese Jean-Max Rivière (88)



Titoli

Corriere della Sera: L’Italia con Kiev / «Pieno sostegno» / Armi, il piano Ue

la Repubblica: “Sostegno / e armi / all’Ucraina”

La Stampa: L’Europa cresce, l’Italia rallenta

Il Sole 24 Ore: Giappone, i dazi abbattono il Pil (-1,8%) / Italia ultima in Europa per la crescita

Avvenire: Creare comunità

Il Messaggero: Insieme fiino alla fine

Il Giornale: Gemelle fino alla morte

Leggo: Gemelle Kessler, l’addio insieme

Qn: Bomba d’acqua sul Friuli / Frane, un morto e sfollati

Il Fatto: Kiev, tangenti sulle armi / L’Ue: “Subito 135 mld”

Libero: L’eutanasia / delle Kessler

La Verità: Il piano del Quirinale / per fermare la Meloni

Il Mattino: La Campania al rush finale

il Quotidiano del Sud: Parigi blinda i cieli di Kiev

il manifesto: Solo / andata

Domani: La destra allunga il “precariato” / Ma pure il Ponte ha futuro incerto



