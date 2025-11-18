Sezioni
Cronaca
18/11/2025 11:25:00

Minicar colpita da un sasso. Tragedia sfiorata a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763461919-0-minicar-colpita-da-un-sasso-tragedia-sfiorata-a-marsala.jpg

Tragedia sfiorata a Marsala, per un sasso lanciato contro una minicar con un 14 enne alla guida.

 

I fatti sono accaduti il 13 novembre in via Trieste,  nella zona di contrada Santa Venera. Un quattordicenne alla guida di una minicar è infatti scampato per un soffio a una tragedia dopo che un grosso sasso, avvolto in un guanto da lavoro, è stato scagliato contro il suo parabrezza mentre percorreva la strada, nei pressi del supermercato.

Secondo una prima ricostruzione — ancora al vaglio della Polizia di Stato — il sasso ha colpito in pieno il parabrezza all’altezza del volto del ragazzo, mandandolo in frantumi. Solo la casualità ha evitato che il giovane venisse centrato dall’oggetto: pur sotto choc, è riuscito a fermare la minicar senza riportare ferite.

Alcuni presenti avrebbero notato nella zona una persona sospetta, ma al momento nessuna pista è confermata. Gli investigatori stanno lavorando con discrezione per risalire all’autore del gesto, analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze.

Un altro elemento che ha indignato i residenti riguarda l’indifferenza di parte dei passanti, che — come raccontano alcuni testimoni — non si sarebbero fermati ad aiutare il ragazzo o a verificare le sue condizioni dopo l’impatto.

 

La polizia ha già avviato un’indagine approfondita: si cerca di capire chi abbia lanciato quel sasso e soprattutto perché. Un gesto pericoloso, incomprensibile e potenzialmente letale, che ha messo a rischio la vita di un minorenne e che ha scosso profondamente la comunità della zona.









