Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
18/11/2025 11:00:00

Salemi. Legambiente del Belìce in sostegno delle donne di Gaza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/salemi-legambiente-del-belice-in-sostegno-delle-donne-di-gaza-450.jpg

Legambiente del Belice lancia per il dodicesimo anno consecutivo la campagna “Amore per il Territorio”, un’iniziativa solidale che anticipa le festività natalizie con un messaggio di impegno e vicinanza umana. 
 

Anche quest’anno l’associazione propone un Natale all’insegna della  bontà e della solidarietà, invitando i cittadini a sostenere un progetto  umanitario di grande valore: “Un luogo sicuro per le donne di Gaza”.

 

La campagna mira infatti a offrire un aiuto concreto alla Fondazione  Pangea, impegnata nella realizzazione di uno spazio protetto destinato  alle donne Gaza che, a causa del conflitto, hanno perso la casa, la rete  familiare e i beni essenziali. Il progetto prevede l’affitto e la  riconversione di una ex serra non più coltivata a Khan Younis, che verrà  trasformata in un campo d’accoglienza attrezzato per accogliere donne  sole con i loro bambini e quelli delle persone scomparse.

 

Partecipare è semplice: chiunque potrà aderire acquistando uno dei panettoni Fiasconaro messi a disposizione per la raccolta fondi.

I gusti proposti sono:
- Panettone al Cioccolato (1 kg), con copertura di glassa e senza canditi.
- Panettone Tradizionale (1 kg), con uvetta e canditi d’arancia, aromatizzato al Marsala e Zibibbo.
 

Il contributo minimo richiesto per ogni panettone è di 16€. Le prenotazioni saranno accettate fino al 20 novembre 2025. Con un semplice gesto, è possibile contribuire alla costruzione di un rifugio sicuro per chi ha perso tutto. 
La solidarietà, ancora una volta, diventa il filo che unisce il territorio del Belice a una causa umanitaria che guarda oltre i confini, verso il bisogno urgente di protezione, dignità e speranza.

 



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana