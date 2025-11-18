Salemi. Legambiente del Belìce in sostegno delle donne di Gaza

18/11/2025 11:00:00

Legambiente del Belice lancia per il dodicesimo anno consecutivo la campagna “Amore per il Territorio”, un’iniziativa solidale che anticipa le festività natalizie con un messaggio di impegno e vicinanza umana.



Anche quest’anno l’associazione propone un Natale all’insegna della bontà e della solidarietà, invitando i cittadini a sostenere un progetto umanitario di grande valore: “Un luogo sicuro per le donne di Gaza”.

La campagna mira infatti a offrire un aiuto concreto alla Fondazione Pangea, impegnata nella realizzazione di uno spazio protetto destinato alle donne Gaza che, a causa del conflitto, hanno perso la casa, la rete familiare e i beni essenziali. Il progetto prevede l’affitto e la riconversione di una ex serra non più coltivata a Khan Younis, che verrà trasformata in un campo d’accoglienza attrezzato per accogliere donne sole con i loro bambini e quelli delle persone scomparse.

Partecipare è semplice: chiunque potrà aderire acquistando uno dei panettoni Fiasconaro messi a disposizione per la raccolta fondi.

I gusti proposti sono:

- Panettone al Cioccolato (1 kg), con copertura di glassa e senza canditi.

- Panettone Tradizionale (1 kg), con uvetta e canditi d’arancia, aromatizzato al Marsala e Zibibbo.



Il contributo minimo richiesto per ogni panettone è di 16€. Le prenotazioni saranno accettate fino al 20 novembre 2025. Con un semplice gesto, è possibile contribuire alla costruzione di un rifugio sicuro per chi ha perso tutto.

La solidarietà, ancora una volta, diventa il filo che unisce il territorio del Belice a una causa umanitaria che guarda oltre i confini, verso il bisogno urgente di protezione, dignità e speranza.



