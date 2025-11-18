Sezioni
18/11/2025 18:25:00

Alcamo: ripulito lo svincolo di Alcamo Ovest sulla SS 113

È stato completato l’intervento di pulizia allo svincolo di Alcamo Ovest, lungo la SS 113, una delle aree più trafficate dagli automobilisti della zona. Gli operai della Roma Costruzioni, insieme alle squadre dell’Anas, hanno rimosso rifiuti e materiali abbandonati restituendo allo snodo stradale un aspetto più decoroso e sicuro.

A commentare l’operazione è l’assessora ai Servizi Ambientali del Comune di Alcamo, Valeria Pipitone, che sottolinea come il lavoro congiunto avviato con Anas “stia portando risultati concreti a beneficio della collettività”.

 

«Questo tipo di interventi – spiega – rappresenta un passo importante per garantire decoro urbano e sicurezza agli automobilisti. Stiamo inoltre lavorando affinché l’area possa essere dotata di telecamere di controllo, così da scoraggiare nuovi abbandoni di rifiuti».

 









