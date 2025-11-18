Sezioni
Economia
18/11/2025 10:10:00

Eolico, il Tar riapre la strada per due impianti in Sicilia

Il Tar Sicilia ha emesso due recenti pronunce che riaprono importanti opportunità per lo sviluppo di impianti eolici nella regione, segnando un passo significativo nella giustizia amministrativa locale e nel settore delle energie rinnovabili.

 

Annullato il diniego di Soprintendenza per il progetto Fri-EL

 

In una sentenza che ha suscitato interesse, il Tar ha annullato il diniego espresso dalla Soprintendenza di Trapani al progetto eolico della società Fri-EL. Il diniego era stato motivato principalmente da una presunta incompatibilità, ma il Tribunale ha ritenuto la decisione illegittima, evidenziando la mancanza di prescrizioni specifiche e la violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni. Questo significa che l’istanza di Fri-EL potrà ora procedere, con una rinnovata attenzione alla correttezza procedurale e al dialogo tra enti territoriali.

 

Ripristinato il numero originario di aerogeneratori per Repower Renewables

 

In un altro caso parallelo, il Tar Sicilia ha annullato la decisione amministrativa che aveva ridotto da 10 a 5 il numero di aerogeneratori approvati per il progetto eolico della società Repower Renewables. Il Tribunale ha giudicato errata la valutazione che aveva portato alla riduzione, permettendo così alla progettazione originaria di procedere senza limitazioni imposte.



