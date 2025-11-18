Marsala, in Parrocchia Santi Filippo e Giacomo tre giorni di spiritualità con Don Antyson

18/11/2025 22:25:00

La Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Marsala promuove un appuntamento di intensa fede e riflessione: tre giornate dedicate alla spiritualità guidate da Don Antony Antyson, in programma dal 21 al 23 novembre 2025.

Un percorso pensato per aiutare i fedeli a rinnovare la propria vita interiore attraverso tre temi cardine della tradizione cristiana: Conversione, Preghiera e Spirito Santo.

L’iniziativa, concepita come un vero e proprio cammino di crescita personale e comunitaria, alternerà momenti di adorazione, catechesi, celebrazioni e spazi dedicati al raccoglimento e al sacramento della confessione.

Il programma

Venerdì 21 novembre – La Conversione

ore 10:00 – Adorazione Eucaristica e confessioni

ore 17:00 – Santo Rosario

ore 17:30 – Catechesi

ore 18:30 – Santa Messa

Sabato 22 novembre – La Preghiera

ore 10:00 – Adorazione Eucaristica e confessioni

ore 17:00 – Santo Rosario

ore 17:30 – Catechesi

ore 18:30 – Santa Messa

Domenica 23 novembre – Lo Spirito Santo

ore 10:00 – Confessioni

ore 11:30 – Santa Messa

ore 17:00 – Santo Rosario

ore 17:30 – Catechesi

ore 18:30 – Santa Messa

ore 19:30 – Adorazione Eucaristica e preghiera di guarigione

L’invito alla comunità

Il parroco, Don Pino Sammartano, rivolge un invito aperto a tutti i marsalesi e ai fedeli del territorio: “Saranno tre giorni preziosi per ascoltare la Parola di Dio, rinvigorire la nostra vita spirituale attraverso la preghiera e aprirci all’azione potente dello Spirito Santo.” L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per ritrovare silenzio, ascolto e rinnovamento spirituale in un tempo spesso segnato da frenesia e distrazioni.



