Marsala, in Parrocchia Santi Filippo e Giacomo tre giorni di spiritualità con Don Antyson

La Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Marsala promuove un appuntamento di intensa fede e riflessione: tre giornate dedicate alla spiritualità guidate da Don Antony Antyson, in programma dal 21 al 23 novembre 2025.
Un percorso pensato per aiutare i fedeli a rinnovare la propria vita interiore attraverso tre temi cardine della tradizione cristiana: Conversione, Preghiera e Spirito Santo.
L’iniziativa, concepita come un vero e proprio cammino di crescita personale e comunitaria, alternerà momenti di adorazione, catechesi, celebrazioni e spazi dedicati al raccoglimento e al sacramento della confessione.
Il programma
Venerdì 21 novembre – La Conversione
- ore 10:00 – Adorazione Eucaristica e confessioni
- ore 17:00 – Santo Rosario
- ore 17:30 – Catechesi
- ore 18:30 – Santa Messa
Sabato 22 novembre – La Preghiera
- ore 10:00 – Adorazione Eucaristica e confessioni
- ore 17:00 – Santo Rosario
- ore 17:30 – Catechesi
- ore 18:30 – Santa Messa
Domenica 23 novembre – Lo Spirito Santo
- ore 10:00 – Confessioni
- ore 11:30 – Santa Messa
- ore 17:00 – Santo Rosario
- ore 17:30 – Catechesi
- ore 18:30 – Santa Messa
- ore 19:30 – Adorazione Eucaristica e preghiera di guarigione
L’invito alla comunità
Il parroco, Don Pino Sammartano, rivolge un invito aperto a tutti i marsalesi e ai fedeli del territorio: “Saranno tre giorni preziosi per ascoltare la Parola di Dio, rinvigorire la nostra vita spirituale attraverso la preghiera e aprirci all’azione potente dello Spirito Santo.” L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per ritrovare silenzio, ascolto e rinnovamento spirituale in un tempo spesso segnato da frenesia e distrazioni.