Cultura

» Religioni
18/11/2025 22:25:00

Marsala, in Parrocchia Santi Filippo e Giacomo tre giorni di spiritualità con Don Antyson

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/marsala-in-parrocchia-santi-filippo-e-giacomo-tre-giorni-di-spiritualita-con-don-antyson-450.jpg

La Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Marsala promuove un appuntamento di intensa fede e riflessione: tre giornate dedicate alla spiritualità guidate da Don Antony Antyson, in programma dal 21 al 23 novembre 2025.
Un percorso pensato per aiutare i fedeli a rinnovare la propria vita interiore attraverso tre temi cardine della tradizione cristiana: Conversione, Preghiera e Spirito Santo.

L’iniziativa, concepita come un vero e proprio cammino di crescita personale e comunitaria, alternerà momenti di adorazione, catechesi, celebrazioni e spazi dedicati al raccoglimento e al sacramento della confessione.

 

Il programma

Venerdì 21 novembre – La Conversione

  • ore 10:00 – Adorazione Eucaristica e confessioni
  • ore 17:00 – Santo Rosario
  • ore 17:30 – Catechesi
  • ore 18:30 – Santa Messa

Sabato 22 novembre – La Preghiera

  • ore 10:00 – Adorazione Eucaristica e confessioni
  • ore 17:00 – Santo Rosario
  • ore 17:30 – Catechesi
  • ore 18:30 – Santa Messa

Domenica 23 novembre – Lo Spirito Santo

  • ore 10:00 – Confessioni
  • ore 11:30 – Santa Messa
  • ore 17:00 – Santo Rosario
  • ore 17:30 – Catechesi
  • ore 18:30 – Santa Messa
  • ore 19:30 – Adorazione Eucaristica e preghiera di guarigione

 

L’invito alla comunità

Il parroco, Don Pino Sammartano, rivolge un invito aperto a tutti i marsalesi e ai fedeli del territorio: “Saranno tre giorni preziosi per ascoltare la Parola di Dio, rinvigorire la nostra vita spirituale attraverso la preghiera e aprirci all’azione potente dello Spirito Santo.” L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per ritrovare silenzio, ascolto e rinnovamento spirituale in un tempo spesso segnato da frenesia e distrazioni.









