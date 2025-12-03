A Trapani il convegno "Tutti dicono pace ma la pace non c'è"

03/12/2025 00:00:00

Si è svolto sabato 29 novembre, nei saloni del Seminario Vescovile “San Giuseppe” di Trapani, il convegno promosso dal Distretto 77 Sicilia e Calabria del Serra Club sul tema dell’anno sociale: “Tutti dicono pace ma la pace non c’è (Ger 8,11) – Verso il disarmo”. Un appuntamento molto partecipato, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Trapani, che ha richiamato numerose autorità civili e militari e i rappresentanti di diverse associazioni – Rotary, Lions, Unitalsi, Medici Cattolici e Ordine Equestre del Santo Sepolcro.

L’intervento del Vescovo Fragnelli

Ad aprire i lavori è stato il Governatore del Distretto 77, Roberto Tristano, che ha illustrato missione, valori e finalità del movimento serrano, ringraziando la Diocesi per l’accoglienza. A seguire, il saluto del Vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, che ha sottolineato l’urgenza del tema e il costante impegno della Chiesa per la pace. Il Vescovo ha elogiato le attività del Serra e auspicato una presenza stabile del Club anche nel territorio trapanese.

Le relazioni: Bibbia, liturgia e responsabilità della comunità

Quattro gli interventi programmati.

Prof.ssa Maria Lo Presti , Presidente Nazionale di Serra International Italia, ha offerto un approfondimento sul fondamento biblico e sociale del tema della pace, ricordando l’attenzione dei Papi moderni su questo tema.

Don Alberto Giardina, direttore dell'Ufficio Liturgico della CEI, ha evidenziato come la richiesta della pace attraversi l'intera preghiera liturgica della Chiesa, divenendone uno dei fili conduttori.

Dott. Claudio Parisi, responsabile della Delegazione di Trapani dell'OESSG, ha illustrato la vocazione dell'Ordine del Santo Sepolcro nel sostenere opere religiose, culturali e umanitarie in Terra Santa.

Prof. Antonino Tobia, della Libera Università "Tito Marrone", ha proposto una riflessione tra storia, mitologia e letteratura con la relazione "La pace non è tregua", analizzando il difficile rapporto dell'uomo con la pace.

Le testimonianze dalla Terra Santa e dall’impegno sociale

Molto sentite le testimonianze che hanno arricchito il convegno.

Frà Nicola Giuseppe Lippo, Commissario di Terrasanta in Sicilia, appena rientrato dalla Palestina, ha descritto le condizioni di vita nelle aree colpite da conflitti, tra difficoltà materiali e fragilità morali condivise da tutte le comunità.

Francesco Di Bella, della “Comunità Papa Giovanni XXIII”, ha raccontato l’impegno dell’associazione nata da don Oreste Benzi, soffermandosi in particolare sull’accoglienza delle famiglie di profughi e rifugiati in fuga dalle guerre.

Il bilancio

A concludere i lavori ancora il Governatore Tristano, che ha ribadito l’impegno del Serra nella promozione dei valori della fede, del servizio e della pace, ringraziando relatori, autorità e pubblico. Il convegno è stato un importante momento di riflessione sulla necessità di una pace autentica, non solo nei rapporti internazionali ma anche nelle relazioni tra le persone. Il successo dell’iniziativa ha rappresentato inoltre un’occasione per far conoscere il movimento serrano in una diocesi vivace come quella di Trapani, dove il Club non è ancora presente. La giornata si è conclusa con un momento conviviale che ha riunito serrani, Vescovo, relatori e ospiti, occasione utile anche per programmare le prossime attività distrettuali.



