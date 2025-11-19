Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
19/11/2025 17:00:00

Petrosino celebra la Festa dell’Albero con la Shajara Celebration

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/petrosino-celebra-la-festa-dell-albero-con-la-shajara-celebration-450.png

Sabato 22 novembre alle ore 10, la Casa del Volontariato e delle Culture di Petrosino ospiterà la Shajara Celebration – Festa dell’Albero, un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla promozione dell’inclusione sociale, organizzata da Legambiente Marsala–Petrosino in collaborazione con il Comune.

 

All’evento parteciperanno i bambini del progetto Legambiente educazione ambientale e sostegno all’istruzione, gli amici di Caterina, l’Associazione Ciechi di Petrosino e i giovani del centro di accoglienza per minori non accompagnati, insieme alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza.

Durante la mattinata sarà piantato un albero, simbolo di crescita, radicamento e comunità. Un gesto concreto per sensibilizzare sul ruolo fondamentale degli alberi nella mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’importanza di creare spazi condivisi, sostenibili e aperti a tutti.

 

“Piantare un albero significa investire nel futuro – Peppe Marino di Legambiente Marsala Petrosino – e diventa ancora più significativo farlo coinvolgendo bambini, giovani e associazioni che rappresentano la ricchezza sociale del nostro territorio”.

 

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, che sono invitati a partecipare per contribuire a un futuro più verde e inclusivo.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...