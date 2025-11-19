Petrosino celebra la Festa dell’Albero con la Shajara Celebration

19/11/2025 17:00:00

Sabato 22 novembre alle ore 10, la Casa del Volontariato e delle Culture di Petrosino ospiterà la Shajara Celebration – Festa dell’Albero, un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla promozione dell’inclusione sociale, organizzata da Legambiente Marsala–Petrosino in collaborazione con il Comune.

All’evento parteciperanno i bambini del progetto Legambiente educazione ambientale e sostegno all’istruzione, gli amici di Caterina, l’Associazione Ciechi di Petrosino e i giovani del centro di accoglienza per minori non accompagnati, insieme alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza.

Durante la mattinata sarà piantato un albero, simbolo di crescita, radicamento e comunità. Un gesto concreto per sensibilizzare sul ruolo fondamentale degli alberi nella mitigazione dei cambiamenti climatici e sull’importanza di creare spazi condivisi, sostenibili e aperti a tutti.

“Piantare un albero significa investire nel futuro – Peppe Marino di Legambiente Marsala Petrosino – e diventa ancora più significativo farlo coinvolgendo bambini, giovani e associazioni che rappresentano la ricchezza sociale del nostro territorio”.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, che sono invitati a partecipare per contribuire a un futuro più verde e inclusivo.



