Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/11/2025 13:12:00

Sicurezza a Marsala: oltre 380 persone identificate in una settimana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763554350-0-sicurezza-a-marsala-oltre-380-persone-identificate-in-una-settimana.jpg

Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia di Stato a Marsala, decisi nell’ambito del coordinamento provinciale per la sicurezza. Nel corso dell’ultima settimana gli agenti del Commissariato hanno intensificato la presenza sul territorio, soprattutto nelle zone più frequentate dai giovani, tra centro storico e contrade.

Ai pattugliamenti hanno partecipato anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

 

Il bilancio dell’attività è significativo: 12 posti di controllo, 216 persone identificate, tra cui 33 con precedenti e 6 cittadini stranieri, 96 veicoli verificati,

  • 5 multe per violazioni del Codice della strada.

 

Sabato i controlli si sono ulteriormente rafforzati con un servizio interforze che ha visto impegnate Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. In una sola giornata sono state identificate 170 persone (58 con precedenti e 6 stranieri), controllati 63 veicoli ed elevate 10 sanzioni al Codice della strada.

Le operazioni rientrano in un piano più ampio di prevenzione e sicurezza per garantire maggiore tranquillità a residenti e visitatori.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...