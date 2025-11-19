Sicurezza a Marsala: oltre 380 persone identificate in una settimana

19/11/2025 13:12:00

Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia di Stato a Marsala, decisi nell’ambito del coordinamento provinciale per la sicurezza. Nel corso dell’ultima settimana gli agenti del Commissariato hanno intensificato la presenza sul territorio, soprattutto nelle zone più frequentate dai giovani, tra centro storico e contrade.

Ai pattugliamenti hanno partecipato anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Il bilancio dell’attività è significativo: 12 posti di controllo, 216 persone identificate, tra cui 33 con precedenti e 6 cittadini stranieri, 96 veicoli verificati,

5 multe per violazioni del Codice della strada.

Sabato i controlli si sono ulteriormente rafforzati con un servizio interforze che ha visto impegnate Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. In una sola giornata sono state identificate 170 persone (58 con precedenti e 6 stranieri), controllati 63 veicoli ed elevate 10 sanzioni al Codice della strada.

Le operazioni rientrano in un piano più ampio di prevenzione e sicurezza per garantire maggiore tranquillità a residenti e visitatori.



