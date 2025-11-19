Pale eoliche giganti al Porto di Mazara: scattano divieti e nuove regole

19/11/2025 13:27:00

A Mazara del Vallo il Porto Nuovo si prepara a ospitare, per alcune settimane, un traffico insolito: enormi sezioni di torri eoliche, navicelle, drive train e altri componenti destinati agli impianti energetici. La Capitaneria di Porto ha infatti autorizzato la temporanea occupazione di alcune aree portuali da parte dell’impresa “Riccardo Sanges & C.” per lo sbarco, il deposito e la movimentazione dei materiali.

L’ordinanza, firmata dal comandante del Circondario Marittimo, sarà in vigore dal 19 novembre al 7 dicembre 2025 – con possibilità di proroga qualora i lavori dovessero protrarsi.

Aree riservate e modifiche alla viabilità portuale

Le zone individuate saranno interdette a chiunque non sia coinvolto nelle operazioni. Vietati l’accesso, la sosta e la circolazione: dentro potranno entrare solo il personale dell’impresa, la Capitaneria, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Le grandi gru e i mezzi di sollevamento occuperanno la carreggiata ovest delle calate Scalabrini e San Vito, che verrà chiusa a veicoli e pedoni. Il traffico si sposterà tutto sulla carreggiata est, che diventerà a doppio senso, con un limite massimo di 20 km/h.

Rimangono vietate sosta e fermata in prossimità della banchina, salvo per i mezzi che si occupano di carico e scarico del pescato, e solo per il tempo strettamente necessario.

Perché servono nuove aree

La Regione ha autorizzato l’utilizzo di diversi lotti all’interno del porto, anche sostituendone alcuni: uno dei piazzali inizialmente concessi è stato infatti giudicato non idoneo al passaggio dei mezzi pesanti in caso di piogge, da qui l’esigenza di riorganizzare gli spazi.

Complessa anche la gestione dei tempi: le prime autorizzazioni, rilasciate a settembre, sono state prorogate due volte fino a dicembre, per permettere il completamento delle operazioni.

Le prescrizioni: segnaletica, sicurezza e stop immediato in caso di rischio

L’impresa dovrà rispettare una lunga serie di obblighi di sicurezza: nominare un responsabile delle operazioni; delimitare con chiarezza le aree di lavoro; installare segnaletica visibile giorno e notte; garantire percorsi separati per mezzi e pedoni; verificare ogni giorno che le zone siano libere da presenze non autorizzate; sospendere subito le attività in caso di vento forte, scarsa visibilità o rischi per persone e mezzi.

La movimentazione delle gigantesche componenti eoliche non potrà inoltre intralciare l’accesso ai depositi di carburante del porto né occupare la carreggiata vicino alla mantellata di ponente.

Sanzioni e controlli

La Capitaneria ricorda che la mancata osservanza dell’ordinanza comporta sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dal Codice della Strada. In caso di violazioni o di rischio per la sicurezza, le operazioni potranno essere sospese anche con ordine immediato.



