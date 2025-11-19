Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
19/11/2025 13:27:00

Pale eoliche giganti al Porto di Mazara: scattano divieti e nuove regole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/pale-eoliche-giganti-al-porto-di-mazara-scattano-divieti-e-nuove-regole-450.jpg

A Mazara del Vallo il Porto Nuovo si prepara a ospitare, per alcune settimane, un traffico insolito: enormi sezioni di torri eoliche, navicelle, drive train e altri componenti destinati agli impianti energetici. La Capitaneria di Porto ha infatti autorizzato la temporanea occupazione di alcune aree portuali da parte dell’impresa “Riccardo Sanges & C.” per lo sbarco, il deposito e la movimentazione dei materiali.

L’ordinanza, firmata dal comandante del Circondario Marittimo, sarà in vigore dal 19 novembre al 7 dicembre 2025 – con possibilità di proroga qualora i lavori dovessero protrarsi.

 

Aree riservate e modifiche alla viabilità portuale

Le zone individuate saranno interdette a chiunque non sia coinvolto nelle operazioni. Vietati l’accesso, la sosta e la circolazione: dentro potranno entrare solo il personale dell’impresa, la Capitaneria, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Le grandi gru e i mezzi di sollevamento occuperanno la carreggiata ovest delle calate Scalabrini e San Vito, che verrà chiusa a veicoli e pedoni. Il traffico si sposterà tutto sulla carreggiata est, che diventerà a doppio senso, con un limite massimo di 20 km/h.

Rimangono vietate sosta e fermata in prossimità della banchina, salvo per i mezzi che si occupano di carico e scarico del pescato, e solo per il tempo strettamente necessario.

 

Perché servono nuove aree

La Regione ha autorizzato l’utilizzo di diversi lotti all’interno del porto, anche sostituendone alcuni: uno dei piazzali inizialmente concessi è stato infatti giudicato non idoneo al passaggio dei mezzi pesanti in caso di piogge, da qui l’esigenza di riorganizzare gli spazi.

Complessa anche la gestione dei tempi: le prime autorizzazioni, rilasciate a settembre, sono state prorogate due volte fino a dicembre, per permettere il completamento delle operazioni.

 

Le prescrizioni: segnaletica, sicurezza e stop immediato in caso di rischio

L’impresa dovrà rispettare una lunga serie di obblighi di sicurezza: nominare un responsabile delle operazioni;  delimitare con chiarezza le aree di lavoro; installare segnaletica visibile giorno e notte; garantire percorsi separati per mezzi e pedoni; verificare ogni giorno che le zone siano libere da presenze non autorizzate;  sospendere subito le attività in caso di vento forte, scarsa visibilità o rischi per persone e mezzi.

La movimentazione delle gigantesche componenti eoliche non potrà inoltre intralciare l’accesso ai depositi di carburante del porto né occupare la carreggiata vicino alla mantellata di ponente.

 

Sanzioni e controlli

La Capitaneria ricorda che la mancata osservanza dell’ordinanza comporta sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dal Codice della Strada. In caso di violazioni o di rischio per la sicurezza, le operazioni potranno essere sospese anche con ordine immediato.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...