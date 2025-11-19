Marettimo, barca in avaria all’ingresso del porto: salvate due persone

19/11/2025 15:08:00

Momenti di apprensione ieri sera a Marettimo, dove un’unità da diporto con due persone a bordo è rimasta in difficoltà all’ingresso del porto a causa di un’avaria al motore, aggravata dal forte vento che spazzava l’isola.

L’emergenza è scattata intorno alle 21.00, quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto una richiesta di soccorso al numero blu 1530: il conduttore dell’imbarcazione, partita da Marsala, segnalava di essere alla deriva e impossibilitato a manovrare in sicurezza per l’ingresso in porto.

La Capitaneria ha subito disposto l’uscita del mezzo nautico GC B166, dislocato presso l’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, mantenendo nel frattempo un contatto costante con i due uomini a bordo per monitorarne le condizioni.

Una volta raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno verificato il buono stato di salute delle persone a bordo e sono saliti sull’unità per prestare supporto tecnico e mettere in sicurezza il mezzo. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22.00, con la barca ormeggiata in porto e i due occupanti incolumi, senza necessità di ulteriori cure.

Un intervento rapido ed efficace che conferma il ruolo fondamentale della Guardia Costiera nelle operazioni di sicurezza e soccorso in mare, soprattutto nelle condizioni meteo avverse che spesso caratterizzano l’arcipelago delle Egadi.



