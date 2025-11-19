Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
19/11/2025 15:08:00

Marettimo, barca in avaria all’ingresso del porto: salvate due persone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/marettimo-barca-in-avaria-all-ingresso-del-porto-salvate-due-persone-450.jpg

Momenti di apprensione ieri sera a Marettimo, dove un’unità da diporto con due persone a bordo è rimasta in difficoltà all’ingresso del porto a causa di un’avaria al motore, aggravata dal forte vento che spazzava l’isola.

L’emergenza è scattata intorno alle 21.00, quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto una richiesta di soccorso al numero blu 1530: il conduttore dell’imbarcazione, partita da Marsala, segnalava di essere alla deriva e impossibilitato a manovrare in sicurezza per l’ingresso in porto.

La Capitaneria ha subito disposto l’uscita del mezzo nautico GC B166, dislocato presso l’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, mantenendo nel frattempo un contatto costante con i due uomini a bordo per monitorarne le condizioni.

Una volta raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno verificato il buono stato di salute delle persone a bordo e sono saliti sull’unità per prestare supporto tecnico e mettere in sicurezza il mezzo. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22.00, con la barca ormeggiata in porto e i due occupanti incolumi, senza necessità di ulteriori cure.

Un intervento rapido ed efficace che conferma il ruolo fondamentale della Guardia Costiera nelle operazioni di sicurezza e soccorso in mare, soprattutto nelle condizioni meteo avverse che spesso caratterizzano l’arcipelago delle Egadi.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...