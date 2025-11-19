Sicilia, arrivano piogge e freddo: le previsioni 

19/11/2025 08:21:00

La Sicilia si prepara a un cambio di stagione vero e proprio. Dopo settimane di clima mite, l’Isola sta entrando in una fase meteo decisamente più instabile che culminerà — tra venerdì e il weekend — con l’arrivo di correnti fredde artico-marittime che daranno vita a un vortice sul Mediterraneo.



Insomma: ombrelli pronti e giacche a portata di mano.

Oggi, mercoledì 19 novembre: instabilità e nuvole diffuse

La giornata sarà segnata da una nuvolosità estesa su tutta la regione, con piogge irregolari soprattutto sui settori orientali. Altrove cieli coperti o variabili, ma senza fenomeni rilevanti.

Temperature massime: 14–21°C

Minime: stabili

Venti: deboli o moderati, variabili

Mari: generalmente mossi

Il clima resterà fresco, tipicamente autunnale, con brevi episodi piovosi possibile nelle ore centrali.

Giovedì 20 novembre: tregua, ma solo temporanea

La giornata sarà più tranquilla rispetto a oggi. Non sarà sole pieno, ma un cielo parzialmente nuvoloso su tutta la Sicilia con qualche rara e debole pioggia locale.

Temperature massime: 13–20°C

Minime: senza variazioni

Venti: deboli o moderati

Mari: ancora mossi

Una pausa breve, perché da venerdì lo scenario cambia radicalmente.

Da venerdì: in arrivo il maltempo e un brusco calo delle temperature

Una perturbazione atlantica già nelle prossime ore colpirà il Sud, portando piogge e temporali su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia sud-occidentale.

Da venerdì una seconda e più intensa ondata di maltempo raggiungerà l’Isola: le correnti artiche daranno vita a un vortice freddo sul Tirreno, con precipitazioni diffuse, vento sostenuto e un calo termico generalizzato.

Attese:

-piogge più persistenti, anche localmente abbondanti

-venti forti a tratti

-temperature in discesa su tutta l’Isola

-mare molto mosso nei canali più esposti

Un weekend che avrà poco di autunnale e molto di invernale.



