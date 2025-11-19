Sicilia, arrivano piogge e freddo: le previsioni 

La Sicilia si prepara a un cambio di stagione vero e proprio. Dopo settimane di clima mite, l’Isola sta entrando in una fase meteo decisamente più instabile che culminerà — tra venerdì e il weekend — con l’arrivo di correnti fredde artico-marittime che daranno vita a un vortice sul Mediterraneo.
Insomma: ombrelli pronti e giacche a portata di mano.
Oggi, mercoledì 19 novembre: instabilità e nuvole diffuse
La giornata sarà segnata da una nuvolosità estesa su tutta la regione, con piogge irregolari soprattutto sui settori orientali. Altrove cieli coperti o variabili, ma senza fenomeni rilevanti.
Temperature massime: 14–21°C
Minime: stabili
Venti: deboli o moderati, variabili
Mari: generalmente mossi
Il clima resterà fresco, tipicamente autunnale, con brevi episodi piovosi possibile nelle ore centrali.
Giovedì 20 novembre: tregua, ma solo temporanea
La giornata sarà più tranquilla rispetto a oggi. Non sarà sole pieno, ma un cielo parzialmente nuvoloso su tutta la Sicilia con qualche rara e debole pioggia locale.
Temperature massime: 13–20°C
Minime: senza variazioni
Venti: deboli o moderati
Mari: ancora mossi
Una pausa breve, perché da venerdì lo scenario cambia radicalmente.
Da venerdì: in arrivo il maltempo e un brusco calo delle temperature
Una perturbazione atlantica già nelle prossime ore colpirà il Sud, portando piogge e temporali su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia sud-occidentale.
Da venerdì una seconda e più intensa ondata di maltempo raggiungerà l’Isola: le correnti artiche daranno vita a un vortice freddo sul Tirreno, con precipitazioni diffuse, vento sostenuto e un calo termico generalizzato.
Attese:
-piogge più persistenti, anche localmente abbondanti
-venti forti a tratti
-temperature in discesa su tutta l’Isola
-mare molto mosso nei canali più esposti
Un weekend che avrà poco di autunnale e molto di invernale.