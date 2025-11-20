Nuova bufera giudiziaria su Liberty Lines: perquisizioni, 67 indagati, società sequestrata

20/11/2025 13:44:00

Nuova bufera giudiziaria sulla compagnia di navigazione Liberty Lines della famiglia Morace che gestisce i collegamenti veloci con le isole minori in Sicilia. Dalle prime ore del mattino la Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella sede principale e negli uffici secondari dell’azienda, nell’ambito di una nuova inchiesta sui rapporti economici tra la società e la Regione Siciliana.

Le informazioni ufficiali, al momento, sono poche. Ma il quadro che emerge è pesante: 67 indagati, perquisizioni non solo negli spazi di Liberty Lines ma anche in almeno un ufficio della Capitaneria di Porto, e un provvedimento di sequestro che avrebbe colpito la società stessa.



Al centro dell’indagine ci sarebbero le somme riconosciute dalla Regione alla compagnia per i collegamenti marittimi con le isole minori. Un tema che non è nuovo: era già finito al centro dell’inchiesta Mare Monstrum del 2017.

In questa nuova operazione la Guardia di Finanza sta cercando di chiarire presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici. Un terremoto giudiziario che arriva nel pieno della stagione dei contratti per i trasporti marittimi e scuote l’intero settore.

La reazione della compagnia

Liberty Lines, con una nota prova a rassicurare utenti e istituzioni: “Confermiamo piena fiducia in un esito positivo delle indagini. Il servizio pubblico di collegamento veloce con le isole siciliane proseguirà regolarmente”. Dunque niente stop ai collegamenti, almeno per ora.

Gli avvocati attaccano il sequestro

I legali della società e degli azionisti — Alfonso Furgiuele, Lorenzo Contrada e Giovanni Di Benedetto — parlano di un provvedimento privo dei presupposti necessari:

sostengono che non ci sarebbe né urgenza né motivo sufficiente per giustificare il sequestro disposto dalla Procura di Trapani. Annunciano battaglia legale, certi che davanti al giudice “verranno rappresentati gli elementi che impongono la caducazione del decreto”, con l’obiettivo di ripristinare completamente l’operatività dell’azienda.



