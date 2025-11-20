Sezioni
Cronaca
20/11/2025 08:44:00

Studentessa di un liceo aggredita in palestra. Calci e pugni da due coetanee

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625050-0-studentessa-di-un-liceo-aggredita-in-palestra-calci-e-pugni-da-due-coetanee.jpg

Una studentessa del liceo artistico Basile di Messina è finita in ospedale dopo una brutale aggressione avvenuta lunedì mattina, alla sesta ora di lezione, nel bagno dello spogliatoio della palestra dell’istituto. A picchiarla sarebbero state due sedicenni che, secondo le prime informazioni, non frequentano la scuola.
La violenza è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcuni studenti che stavano raggiungendo la palestra per l’ora di educazione fisica. Le due ragazze sono riuscite a scappare approfittando della confusione.
 

Aggressione premeditata
La vittima è stata colpita con schiaffi, calci e pugni. Una delle due presunte autrici sarebbe una ex compagna di classe, oggi iscritta a un altro liceo della città. Gli investigatori parlano di gelosie e tensioni personali che, nel tempo, sarebbero degenerate fino a sfociare in un’aggressione organizzata.
I genitori della studentessa hanno sporto denuncia, fornendo elementi che potrebbero agevolare l’identificazione delle responsabili. La scuola ha annunciato iniziative legali e attivato un percorso di supporto psicologico per la ragazza, molto scossa dall’accaduto.
 

Le reazioni: “Violenza intollerabile”
Il provveditore Leo Zingales ha espresso forte preoccupazione:

«La scuola deve essere un luogo sicuro e protetto. La violenza non può avere spazio nelle nostre aule. Massima solidarietà alla giovane e alla sua famiglia».

Condanna ferma anche dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano:

«È un episodio gravissimo, ancor più se confermata la presenza di persone esterne all’istituto. Aggressioni così non possono essere tollerate. Serve un impegno maggiore per garantire sicurezza a studenti e personale».

 

Le indagini proseguono per identificare le due responsabili e chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.



