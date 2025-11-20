Studentessa di un liceo aggredita in palestra. Calci e pugni da due coetanee

20/11/2025 08:44:00

Una studentessa del liceo artistico Basile di Messina è finita in ospedale dopo una brutale aggressione avvenuta lunedì mattina, alla sesta ora di lezione, nel bagno dello spogliatoio della palestra dell’istituto. A picchiarla sarebbero state due sedicenni che, secondo le prime informazioni, non frequentano la scuola.

La violenza è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcuni studenti che stavano raggiungendo la palestra per l’ora di educazione fisica. Le due ragazze sono riuscite a scappare approfittando della confusione.



Aggressione premeditata

La vittima è stata colpita con schiaffi, calci e pugni. Una delle due presunte autrici sarebbe una ex compagna di classe, oggi iscritta a un altro liceo della città. Gli investigatori parlano di gelosie e tensioni personali che, nel tempo, sarebbero degenerate fino a sfociare in un’aggressione organizzata.

I genitori della studentessa hanno sporto denuncia, fornendo elementi che potrebbero agevolare l’identificazione delle responsabili. La scuola ha annunciato iniziative legali e attivato un percorso di supporto psicologico per la ragazza, molto scossa dall’accaduto.



Le reazioni: “Violenza intollerabile”

Il provveditore Leo Zingales ha espresso forte preoccupazione:

«La scuola deve essere un luogo sicuro e protetto. La violenza non può avere spazio nelle nostre aule. Massima solidarietà alla giovane e alla sua famiglia».

Condanna ferma anche dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano:

«È un episodio gravissimo, ancor più se confermata la presenza di persone esterne all’istituto. Aggressioni così non possono essere tollerate. Serve un impegno maggiore per garantire sicurezza a studenti e personale».

Le indagini proseguono per identificare le due responsabili e chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.



