Economia

» Lavoro
20/11/2025 18:15:00

Trapani, Ferruccio Lamelia rieletto segretario provinciale della Uilpa Vigili del Fuoco

Ferruccio Lamelia è stato confermato alla guida della Uilpa Vigili del Fuoco di Trapani. La rielezione è arrivata durante il congresso provinciale di categoria, che ha visto una partecipazione attenta e un clima di continuità nel segno del lavoro svolto in questi anni.

 

Alla giornata ha preso parte anche la segretaria generale della Uilpa di Trapani, Gioacchina Catanzaro, che ha rinnovato piena fiducia al segretario riconfermato, ricordando quanto il Corpo dei Vigili del Fuoco rappresenti un presidio indispensabile per la sicurezza del territorio.

 

«Auguriamo a Ferruccio Lamelia un proficuo lavoro – ha detto Catanzaro –. Siamo certi che la sua dedizione e competenza saranno decisive per rafforzare la presenza sindacale e per affrontare con determinazione le tante questioni ancora aperte che riguardano una categoria essenziale per la comunità».

 

Lamelia, ringraziando per la fiducia, ha rilanciato gli obiettivi del nuovo mandato:
«Sono onorato di continuare questo incarico. Lavoreremo senza sosta per dare voce alle esigenze del personale, garantire un servizio di soccorso efficiente e mantenere un dialogo costruttivo con le istituzioni. La sicurezza dei cittadini passa dalla valorizzazione di chi ogni giorno è in prima linea per la collettività».









