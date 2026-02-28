Recruiting Day a Trapani: si cercano operatori di bordo e responsabili catering

28/02/2026 12:00:00

I Servizi Pubblici per il Lavoro della provincia di Trapani organizzano un’importante giornata di selezione per conto di Ligabue S.p.A., azienda leader nel settore del food service per attività marittime.

L’appuntamento è fissato per il 19 marzo 2026, dalle 9:30 alle 16:00, presso la sede del Servizio XV Centro per l’Impiego di Trapani, in Piazzale Falcone Borsellino 24. Durante la giornata, i candidati potranno sostenere colloqui con i recruiter dell’azienda e conoscere i percorsi di carriera legati ai profili professionali di Operatore di bordo e Responsabile catering.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il form online, dove è possibile consultare le posizioni aperte e indicare la/e candidatura/e di interesse: Form di registrazione.

Nei giorni precedenti al Recruiting Day sono previsti incontri di orientamento e preparazione al colloquio. Tutte le informazioni saranno comunicate sulle pagine Facebook e Instagram del Servizio XV Centro per l’Impiego di Trapani, che rappresentano anche il canale principale per rimanere aggiornati su opportunità e eventi occupazionali in tutta la provincia.



