Cronaca

» Lotta alla droga
20/11/2025 11:38:00

Spaccia da casa mentre si trova ai domiciliari. Arrestato giovane trapanese

Continua a spacciare droga anche nonostante la misura degli arresti domiciliari. Per questo un giovane trapanese di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

 

I militari hanno effettuato una perquisizione mirata nell’abitazione del quartiere Sant’Alberto, dove il ragazzo stava scontando la misura cautelare. In casa sono stati trovati oltre 100 grammi di hashish, suddivisi in due panetti, 760 euro in contanti ritenuti frutto dell’attività di spaccio, materiale per confezionare le dosi e anche un impianto di videosorveglianza che controllava l’esterno dell’abitazione.

 

Il giovane è stato quindi arrestato e portato al carcere di Trapani. Il giorno successivo, sempre in carcere, i Carabinieri della stazione Borgo Annunziata hanno notificato al 24enne anche un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, che ha disposto la detenzione in carcere al posto dei domiciliari, visto il comportamento del giovane.









