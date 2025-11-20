Allerta meteo arancione in Sicilia Occidentale e Trapanese: attesi temporali e venti forti

La Protezione Civile regionale ha diramato allerta arancione per i settori occidentali della Sicilia, compreso il territorio del Trapanese. Prevista allerta gialla nelle aree centrali e settentrionali, mentre sul resto dell’isola permane allerta verde.
A partire dalle prime ore di domani, sono attese: Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con intensificazione sui settori tirrenici;
- Possibili rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e raffiche di vento molto forti; Venti occidentali da forti a burrasca, in particolare sulle zone occidentali e meridionali; Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione alle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico.