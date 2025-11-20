Sezioni
Politica
20/11/2025 14:30:00

Nove ore per candidarsi al concorso Cefpas. De Luca (M5S): "Vicenda assurda"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763644461-0-nove-ore-per-candidarsi-al-concorso-cefpas-de-luca-m5s-vicenda-assurda.jpg

Nove ore appena. Per di più di notte. È il tempo concesso dal Cefpas – il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario – ai candidati di un concorso pubblico per 9 funzionari amministrativi e 5 assistenti. Il bando è stato pubblicato alle 00:00 del 14 novembre, e da quel momento è partito un countdown surreale che si è chiuso alle 9 del mattino.

 

Una finestra talmente ridotta da far scattare immediatamente polemiche e interrogativi. E ora la vicenda approda all’Ars.

Il capogruppo M5S, Antonio De Luca, ha chiesto la convocazione urgente di un’audizione in Commissione Salute per “fare luce su una vicenda assurda”.
“Le norme sui concorsi pubblici prevedono tempi ben diversi – spiega –. Qui siamo davanti a qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Vogliamo capire chi ha deciso questa modalità e perché. E se ci sono i presupposti, chiediamo il ritiro del bando”.

De Luca chiama in causa anche il clima che si respira in Sicilia dopo le recenti polemiche sulla vicenda Cuffaro: “Così si rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle selezioni pubbliche”.

 

L’audizione è stata convocata e vedrà seduti davanti alla Commissione:  Daniela Faraoni, assessora regionale alla Salute; Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dasoe; Roberto Sanfilippo e Gioacchino Pontillo, direttore e dirigente amministrativo del Cefpas, responsabili del progetto

 

La domanda che tutti attendono è una sola: come può un ente pubblico pensare di garantire trasparenza e pari opportunità dando ai cittadini nove ore – notturne – per presentare una domanda di concorso?









