 L’UNICEF Trapani celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia

La provincia di Trapani celebra dunque la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con un impegno corale e diffuso, confermando il

valore dell’educazione, della partecipazione e della comunità come strumenti indispensabili per costruire un futuro fondato sui diritti, sulla pace e sulla dignità di ogni bambino e adolescente.

In occasione del 20 novembre, giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza UNICEF Italia e il Comitato provinciale di Trapani per l'UNICEF presieduto da Mimma Gaglio, in collaborazione con le scuole della rete Unicef della provincia di Trapani e alcuni Enti locali e associazioni attiveranno diverse iniziative nel territorio.





Le scuole saranno impegnate in attività di educazione ai diritti ed educazione alla pace. La data coincide con la firma della Convenzione sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza del 1989 da parte delle Nazioni Unite, avvenuta 35 anni fa, e con quella della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959. Ma i diritti e la vita di bambini e adolescenti nel mondo sono sempre più a rischio a causa di guerre, insicurezza alimentare, povertà, cambiamenti climatici

L'educazione ai diritti si esplica in attività pratiche e riflessive per la conoscenza esperienziale dei principi della Convenzione ONU, mettendo al centro i concetti

di Ascolto, Partecipazione, Collaborazione e Solidarietà, mentre l'educazione alla pace sarà circoscritta ai seguenti aspetti: diversa natura dei conflitti, espressione del proprio punto di vista, ascolto dell’altro, riflessione individuale e collettiva sul concetto di conflitto, esperienza di cittadinanza attiva sul tema della pace.



In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, inoltre, sarà promossa un’attività educativa per riflettere sul valore dello sport come diritto universale,

sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Questo diritto, tuttavia, è ancora oggi negato o fortemente ostacolato, soprattutto a chi vive in condizioni di povertà educativa o disagio sociale. In anticipo sulla data della ricorrenza, i soci e la Presidente Maria Assunta Barraco del club service Kiwanis Trapani Saturno lo scorso 14 novembre, hanno organizzato il Convegno sul tema "Infanzia e Dignità" – Partire dal fenomeno delle spose bambine per costruire un futuro di diritti e opportunità per le fanciulle.

La presidente dell’Unicef Mimma Gaglio partecipando al convegno ha relazionato e documentato sul fenomeno dei matrimoni precoci e le azioni che l’Unicef mette in campo per arginarloNella stessa giornata del 20 novembre, in una provincia ricca di un vasto patrimonio monumentale, solo i quattro comuni di Castelvetrano, Marsala, Alcamo e Mazara del Vallo hanno aderito all'iniziativa di sensibilizzazione denominata "Go Blue", illumineranno di blu un monumento per ricordare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza spesso negati.

Anche il museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, in progress come Museo Amico Unicef, per la stessa giornata allestirà la sua home page con il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Gli istituti scolastici che fanno parte della rete UNICEF che hanno aderito al progetto UNICEF/MIM "Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

sono i seguenti:

- Mazara del Vallo: I.C. "Grassa- Quinci"; I.C. Borsellino-Ajello; I.C. Boscarino-Castiglione; I.C."L.Pirandello-B.Bonsignore"; U.I.S.S. " R .D'Altavilla". -Trapani: I.C. Eugenio Pertini ; I. C." G G. Ciaccio Montaldo" .

- Erice: I.C. Mazzini -Marsala: I.C.Sirtori; “ Istituto Statale Liceo Pascasino m; I.C.Sturzo Asta; Scuola Infanzia Parastatale " Guido Baccelli ".

-Alcamo: Istituto Comprensivo S. Bagolino; I.C."Maria Montessori"; I C.Don Bosco- Rocca. -Castelvetrano: I.C.Radice Pappalardo ; I.C. "G. Di Matteo".

-Salemi/ Gibellina: I.C.Comprensivo G.Garibaldi - G Paolo II

-Calatafimi: I.C. Vivona - Valderice: I.C.Dante Alighieri

- Pantelleria: Istituto I.Superiore V. Almanza- A D'Ajetti, Onnicomprensivo

-Campobello: I.C. Pirandello-S.G.Bosco".

Franco Ciro Lo Re



