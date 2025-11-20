Sezioni
Cultura

» Sociale
20/11/2025 00:00:00

 L’UNICEF Trapani celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763593057-0-l-unicef-trapani-celebra-la-giornata-internazionale-per-i-diritti-dell-infanzia.jpg

La provincia di Trapani celebra dunque la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con un impegno corale e diffuso, confermando il

valore dell’educazione, della partecipazione e della comunità come strumenti indispensabili per costruire un futuro fondato sui diritti, sulla pace e sulla dignità di ogni bambino e adolescente.

 

In occasione del 20 novembre, giornata  internazionale  per i diritti dell’infanzia  e dell’adolescenza UNICEF Italia e il Comitato provinciale di Trapani per l'UNICEF  presieduto  da Mimma Gaglio, in collaborazione  con le scuole  della rete  Unicef  della provincia di Trapani e alcuni Enti locali e associazioni attiveranno diverse iniziative  nel territorio.

 

Le scuole saranno impegnate in attività  di educazione ai diritti  ed educazione alla pace. La data coincide con la firma della Convenzione   sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza del 1989 da parte delle Nazioni Unite, avvenuta 35 anni fa, e con quella della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959. Ma i diritti e la vita di bambini e adolescenti nel mondo sono sempre più a rischio a causa di guerre, insicurezza alimentare, povertàcambiamenti climatici

 

 L'educazione ai diritti si esplica in attività pratiche e riflessive per la conoscenza esperienziale dei principi della Convenzione ONU, mettendo al centro i concetti

 di Ascolto, Partecipazione, Collaborazione e Solidarietà, mentre l'educazione alla pace sarà circoscritta  ai seguenti aspetti: diversa natura dei conflitti, espressione del proprio punto di vista, ascolto dell’altro, riflessione individuale e collettiva sul concetto di conflitto, esperienza di cittadinanza attiva sul tema della pace.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, inoltre, sarà  promossa un’attività educativa per riflettere sul valore dello sport come diritto universale,

sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Questo diritto, tuttavia, è ancora oggi negato o fortemente ostacolato, soprattutto a chi vive in condizioni di povertà educativa o disagio sociale. In anticipo sulla data della ricorrenza,  i soci e la Presidente  Maria Assunta Barraco del club service Kiwanis Trapani Saturno lo scorso 14 novembre, hanno organizzato  il Convegno sul tema  "Infanzia  e Dignità" – Partire dal fenomeno  delle spose bambine per costruire  un futuro  di diritti  e opportunità per le fanciulle.

 

La presidente dell’Unicef Mimma Gaglio partecipando al convegno ha relazionato e  documentato sul fenomeno dei matrimoni  precoci e le azioni  che l’Unicef mette in campo per arginarloNella stessa giornata del 20 novembre, in una provincia ricca di un vasto patrimonio monumentale, solo i quattro comuni di Castelvetrano, Marsala,  Alcamo e Mazara del Vallo hanno aderito all'iniziativa di sensibilizzazione  denominata "Go Blue", illumineranno di blu un monumento per ricordare i diritti dell'infanzia  e dell'adolescenza spesso negati.

 

Anche il museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, in progress come Museo Amico Unicef,  per la stessa giornata  allestirà la sua home page con il tema dei diritti dell’infanzia  e dell’adolescenza.

Gli istituti scolastici che fanno parte della rete UNICEF  che hanno aderito  al progetto UNICEF/MIM  "Scuole  per i diritti  dell’infanzia  e dell’adolescenza
sono i seguenti:

- Mazara del Vallo: I.C. "Grassa- Quinci"; I.C. Borsellino-Ajello; I.C. Boscarino-Castiglione; I.C."L.Pirandello-B.Bonsignore"; U.I.S.S. " R .D'Altavilla". -Trapani: I.C. Eugenio Pertini ; I. C." G G. Ciaccio Montaldo" .
- Erice: I.C. Mazzini -Marsala: I.C.Sirtori;  “ Istituto  Statale  Liceo Pascasino m; I.C.Sturzo Asta; Scuola Infanzia  Parastatale " Guido Baccelli ".
-Alcamo: Istituto Comprensivo S. Bagolino; I.C."Maria  Montessori"; I C.Don Bosco- Rocca. -Castelvetrano: I.C.Radice Pappalardo ; I.C. "G. Di Matteo".
-Salemi/ Gibellina: I.C.Comprensivo G.Garibaldi - G Paolo  II
 -Calatafimi: I.C. Vivona - Valderice: I.C.Dante Alighieri
- Pantelleria: Istituto I.Superiore V. Almanza- A D'Ajetti, Onnicomprensivo
-Campobello: I.C. Pirandello-S.G.Bosco".

 

 

 

Franco Ciro Lo Re









