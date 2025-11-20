Trapani celebra la Giornata dell’Albero: nuove piante e un ricordo speciale per Alessandro

20/11/2025 18:53:00

Trapani celebra la Giornata dell’Albero con due iniziative dedicate al verde e alla memoria. Da una parte “Pianta un albero, Pianta una vita”, in programma al Giardino della Pace di Viale Marche alle 10.30, con la partecipazione delle scolaresche dell’Istituto Giovanni Falcone e della Don Milani, promosso dal Comune con M.A.S.C.I., Kiwanis International e Consulta per la Pace. Dall’altra, “Alberi per il Futuro”, l’evento del Movimento 5 Stelle che domenica mattina porterà nuove piante in via del Legno, dedicando l’edizione trapanese al piccolo Alessandro, morto in un incidente domestico il 25 ottobre.

Il Comune punta sulla valenza educativa della Giornata Mondiale dell’Albero. Il sindaco Giacomo Tranchida parla di un appuntamento «importante per ricordare quanto gli alberi siano fonte di ossigeno, vita e bellezza» e sottolinea che iniziative come questa «sensibilizzano i cittadini sulla necessità di proteggere e preservare l’ambiente, migliorando la qualità della vita di una città».

Ringrazia le associazioni coinvolte e le scuole, con un riferimento all’assessora Giulia Passalacqua, definendo il titolo dell’evento «un invito a riflettere sull’importanza di prenderci cura dell’ambiente e costruire un futuro migliore per le nuove generazioni».

L’iniziativa del M5S punta invece sul legame affettivo e sulla memoria. Domenica alle 9.30, in via del Legno, il gruppo territoriale parteciperà alla decima edizione nazionale di “Alberi per il Futuro”. La deputata regionale Cristina Ciminnisi spiega che quest’anno l’evento ha «un significato particolarmente profondo», voluto come «un abbraccio collettivo, un segno di vicinanza alla famiglia di Alessandro e un modo per far sì che il suo ricordo continui a vivere, radicato nella nostra terra».

Ciminnisi ricorda anche il valore ambientale della forestazione urbana: «Gli alberi sono i nostri migliori alleati contro il caldo estremo e le bombe d’acqua. Dal 2015 sosteniamo “Alberi per il Futuro” proprio per dare nuovi spazi verdi alle città».

L’iniziativa si estenderà anche a Salaparuta, dove sabato 22 verranno piantati alberi ed essenze in un’area tra via Pantelleria e via Trentino, con la partecipazione dell’amministrazione comunale.

Due appuntamenti diversi, con linguaggi differenti, ma un unico messaggio: piantare un albero è un gesto che parla di futuro, comunità e responsabilità.



