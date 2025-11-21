Marsala: passaggio a livello di Pispisia bloccato per oltre un'ora e il treno non passa...

21/11/2025 16:26:00

Mattinata di caos oggi a Marsala, in contrada Pispisia, dove il passaggio a livello è rimasto chiuso per oltre un’ora senza che alcun treno transitasse. Decine di auto sono rimaste bloccate in coda e molti residenti hanno denunciato l’ennesimo episodio di un problema che — dicono — «si trascina da anni senza alcuna soluzione». Qui un recente articolo di tp24.

Tra le persone rimaste intrappolate nel traffico c’era anche la signora Graziella, originaria di Vicenza e residente da dieci anni a Marsala.

«Amiamo la Sicilia e le sue bellezze, ma quello che succede qui è intollerabile. Siamo rimasti fermi più di un’ora. Ho chiamato le Ferrovie dello Stato e mi è stato detto che il passaggio a livello era in manutenzione, ma gli altri della zona erano tutti aperti. Solo il nostro era bloccato.»

"Dopo un'ora - ci racconta la signora - è arrivato un tecnico incaricato di risolvere il problema. Ci ha detto che arrivava da Castelvetrano, e ha aperto manualmente le sbarre con una chiave. È assurdo — continua la signora —. Se stamattina avessi dovuto prendere un aereo per tornare al Nord, lo avrei perso. Non esiste un’altra via d’uscita dalla contrada. E se ci fosse stata un’emergenza? Qui vivono tanti anziani".

I residenti raccontano di aver inviato una PEC al sindaco, senza però ricevere alcuna risposta.

Problemi anche sulla SP21: “Di fronte alla nostra strada è buio totale”

Oltre ai disagi legati al passaggio a livello, gli abitanti della zona segnalano un’altra criticità: la totale assenza di illuminazione pubblica lungo il tratto della provinciale SP21 che dà accesso alla loro strada. «Chi deve raggiungerci lo fa solo seguendo la posizione sul telefono, altrimenti è impossibile individuare la strada al buio. Anche in questo caso abbiamo scritto una PEC al sindaco, ma non abbiamo mai avuto risposta - conclude amaramente la signora Graziella.

