Marsala, accoltellamento al porto. Chiuse le indagini per un giovane di 23 anni

21/11/2025 14:26:00

Si è chiusa con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini l’attività della Procura di Marsala sull’aggressione avvenuta lo scorso 4 settembre in Piazza Piemonte e Lombardo, dove un giovane sudanese fu colpito più volte con un coltello al termine di un banale diverbio.

Il procedimento riguarda un 23enne egiziano, richiedente asilo, senza precedenti e ora formalmente accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

L’aggressione con il coltello

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Polizia di Marsala e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, tutto sarebbe nato da un alterco verbale tra i due giovani, entrambi stranieri.

Il diverbio è degenerato in pochi istanti: il 23enne avrebbe estratto dalla tasca un coltello a serramanico con lama da 10 centimetri, colpendo il connazionale sudanese con diversi fendenti.

La vittima ha riportato ferite lacero-contuse a braccio, avambraccio, spalla e fianco sinistri, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Le indagini

La Polizia, coordinata dalla Procura, è riuscita in tempi rapidissimi a risalire al presunto aggressore. Fondamentali le testimonianze raccolte, le immagini della zona e gli accertamenti effettuati subito dopo i fatti.

Gli elementi raccolti hanno convinto gli inquirenti a contestare al giovane l’uso dell’arma e la responsabilità dell’aggressione.

L’atto notificato

Nei giorni scorsi al 23enne è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla possibile richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.

La vicenda rimette al centro il tema delle aggressioni notturne nel centro urbano e la necessità di presidiare la movida con un’attenzione crescente alla sicurezza.



