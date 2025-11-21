Continuano gli eventi di "Marsala Città della Pace"

21/11/2025 21:30:00

“Marsala Città della Pace”, prosegue il suo programma. Dopo il prologo del 4 novembre con il festival musicale Un ponte tra le culture, organizzato dall’Istituto comprensivo “De Gasperi - De Vita”, ieri sera un evento al Teatro Impero in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Sul palco si sono alternati artisti e gruppi musicali per richiamare l’attenzione sui diritti negati ai minori coinvolti in guerre, violenze o calamità. L’incasso della serata è stato devoluto a Save the Children e utilizzato in particolare per l’acquisto di alimenti e medicinali destinati ai bambini di Gaza. L’evento era promosso da “Mac” e “I Paninari” di Marsala.

Contestualmente al concerto, Palazzo VII Aprile è stato illuminato di blu. Gli eventi proseguiranno l’8 dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza della Repubblica e il 14 dicembre con la riapertura della Chiesa di San Giuseppe, in via XI Maggio.

La settimana successiva si aprirà il 15 dicembre, giorno in cui Marsala ospiterà una tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica 2026: il passaggio è previsto da Piazza Caprera a Piazza della Vittoria. Il 18 dicembre si terrà invece “Marsala Tricolore”, cerimonia durante la quale sarà intitolata Piazza Unità d’Italia l’area rigenerata del Monumento ai Mille, collegata al centro storico attraverso la riqualificata Piazza Mameli.

A chiudere l’anno saranno i primi appuntamenti della rassegna Cinema per la Pace, al Complesso San Pietro, e del ciclo di incontri itineranti Marsala, Città dei Bambini, entrambi destinati a proseguire nel 2026. Il nuovo anno si aprirà con il Concerto di Capodanno al Teatro Impero, il 3 gennaio.

Tra gli eventi dei mesi successivi figurano i laboratori nelle scuole e nelle comunità educanti, l’apertura del Centro Chiara Lubich (15 febbraio), la cerimonia in onore dell’Aeronautica Militare (28 marzo) e la Maratona della Pace (26 aprile). In aprile è inoltre prevista la restituzione alla comunità di due interventi attesi: il Campus scolastico di via Istria e il Parco di Salinella con il Percorso Laudato Si’, che chiuderanno simbolicamente il cammino di rigenerazione e fraternità promosso dall’Amministrazione Grillo.



