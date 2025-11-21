Castellammare del Golfo, investito da un cinghiale mentre guida un quad: 44enne grave

21/11/2025 14:16:00

Una tranquilla passeggiata in quad sulla zona della Vaccheria, a Castellammare del Golfo, si è trasformata in un incubo per un uomo di 44 anni, travolto in pieno da un cinghiale sbucato all’improvviso da una scarpata. L’impatto è stato così violento da farlo precipitare nel dirupo sottostante, ferendolo seriamente e lasciandolo impossibilitato a muoversi.

A salvarlo è stato un automobilista che si trovava in zona per una passeggiata: ha sentito i lamenti provenire dalla scarpata e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Il cinghiale gli piomba addosso

Secondo la ricostruzione, il 44enne stava percorrendo un sentiero quando il cinghiale, probabilmente in fuga, avrebbe superato una recinzione metallica con un balzo improvviso, piombando direttamente sul quad.

Il conducente non ha avuto il tempo di reagire. Lo schianto lo ha sbalzato giù dalla strada, facendolo rotolare nel pendio. Poco distante è stato ritrovato il corpo del cinghiale, morto: resta da chiarire se il decesso sia avvenuto per l’impatto o per altre cause legate alla fuga.

I soccorsi e il trasferimento a Palermo

Raggiunto dai sanitari del 118, l’uomo è stato immobilizzato e riportato sulla strada prima del trasporto al pronto soccorso di Alcamo. Le sue condizioni hanno però reso necessario un trasferimento urgente al Trauma Center di Villa Sofia, a Palermo.

Fratture alle vertebre e alle costole, oltre a un lieve pneumotorace, compongono il quadro clinico. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. È assistito dal suo legale, l’avvocato cassazionista Giuseppe Mione.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla presenza dei cinghiali nelle aree rurali e sul rischio – ormai tutt’altro che remoto – di collisioni improvvise anche lungo percorsi secondari o sentieri apparentemente sicuri.



