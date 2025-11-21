Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
21/11/2025 15:52:00

Pantelleria, tragedia sulla strada tra Scauri e Rekale: muore a 34 anni Giuseppe Belvisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763736871-0-pantelleria-tragedia-sulla-strada-tra-scauri-e-rekale-muore-a-34-anni-giuseppe-belvisi.jpg

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade di Pantelleria. Giuseppe Belvisi, 34 anni, sposato e padre di due bambini – una bambina di 10 anni e un bimbo di 5 – è morto ieri pomeriggio in un terribile incidente avvenuto intorno alle 18:30 lungo la strada comunale che collega la contrada di Scauri a Rekale, nei pressi dell’ufficio postale e della pescheria.

Si tratta di uno dei rari tratti in rettilineo dell’isola, un segmento in leggera salita. Eppure è proprio qui che il destino ha colpito ancora.

La dinamica: due versioni al vaglio

Secondo una prima ricostruzione di Pantelleria Internet,  Belvisi – che viaggiava in moto – avrebbe impattato contro un camion fermo a bordo strada, impegnato nelle operazioni di scarico. L’urto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Un’altra versione, raccolta sempre nelle ore immediatamente successive, parla invece di un sorpasso: il giovane avrebbe superato un’auto, perso il controllo del mezzo e finito contro il camion guidato da un 38enne. Nessuna delle due ipotesi è ancora esclusa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica con precisione. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma il 34enne era già privo di vita.

Pantelleria in lutto

La notizia della morte di Giuseppe Belvisi si è diffusa rapidamente a Pantelleria, gettando l’intera isola nello sconforto. La tragedia colpisce una famiglia giovane, che ora resta segnata da un dolore incalcolabile.

Il nome della vittima era noto e benvoluto nella comunità. Le espressioni di cordoglio e incredulità si moltiplicano, perché perdere un ragazzo nel pieno della vita, padre di due bambini, è un trauma che amplifica ogni ferita.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...