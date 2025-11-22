European Young Chef Award 2025: la Sicilia sbarca a Barcellona con Gabriele Somma

La Sicilia sarà protagonista all’European Young Chef Award 2025, il prestigioso concorso annuale organizzato da IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) che riunisce giovani talenti culinari provenienti dalle aree gastronomiche europee premiate e candidate. L’evento si terrà a Barcellona dal 24 al 27 novembre 2025.
L’Isola, insignita quest’anno del titolo di Regione Europea della Gastronomia, sarà rappresentata da Gabriele Somma, ventenne di Carini, nel Palermitano, selezionato dall’Unione Regionale Cuochi.
Ogni territorio partecipante sarà valorizzato attraverso la creatività di un giovane chef, chiamato a reinterpretare in chiave innovativa un piatto tradizionale locale. Ai finalisti sarà inoltre richiesto di utilizzare varietà animali o vegetali autoctone, promuovendo così la tutela e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.