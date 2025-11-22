Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
22/11/2025 14:00:00

European Young Chef Award 2025: la Sicilia sbarca a Barcellona con Gabriele Somma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/european-young-chef-award-2025-la-sicilia-sbarca-a-barcellona-con-gabriele-somma-450.jpg

La Sicilia sarà protagonista all’European Young Chef Award 2025, il prestigioso concorso annuale organizzato da IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) che riunisce giovani talenti culinari provenienti dalle aree gastronomiche europee premiate e candidate. L’evento si terrà a Barcellona dal 24 al 27 novembre 2025.

 

L’Isola, insignita quest’anno del titolo di Regione Europea della Gastronomia, sarà rappresentata da Gabriele Somma, ventenne di Carini, nel Palermitano, selezionato dall’Unione Regionale Cuochi.

 

Ogni territorio partecipante sarà valorizzato attraverso la creatività di un giovane chef, chiamato a reinterpretare in chiave innovativa un piatto tradizionale locale. Ai finalisti sarà inoltre richiesto di utilizzare varietà animali o vegetali autoctone, promuovendo così la tutela e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro