Cittadinanza
22/11/2025 09:52:00

Emergenza idrica nel Trapanese: l'ATI convoca i sindaci. Lunedì incontro con Schifani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763801865-0-emergenza-idrica-nel-trapanese-l-ati-convoca-i-sindaci-lunedi-incontro-con-schifani.jpg

L’ATI di Trapani segue “con estrema attenzione” l’evolversi dell’emergenza idrica che sta interessando l’intera provincia, una crisi dovuta alla “carenza cronica di acqua sull’invaso Garcia”. È quanto emerge da una nota diffusa dal presidente dell’ATI, Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi, dopo la riunione urgente convocata ieri sera con i sindaci dei comuni coinvolti. Secondo l’ATI, le recenti cabine di regia regionali e il confronto di ieri pomeriggio in Prefettura hanno delineato “un’azione sinergica tra tutti gli enti coinvolti”, in particolare Protezione Civile regionale, Sicilacque e amministrazioni locali.

 

Il dissalatore in funzione da domenica

Un primo punto di svolta dovrebbe arrivare nel fine settimana. Sicilacque ha comunicato infatti che da domenica 23 novembre entrerà in funzione il dissalatore, consentendo “un graduale rientro della riduzione” imposta ieri dalla Regione Siciliana e che, come sottolinea l’ATI, “ha messo in serissima difficoltà tutti i comuni trapanesi”.

 

Bypass tra Bresciana e Montescuro Ovest

Tra gli interventi più urgenti figura anche un’operazione tecnica su cui il Comune di Trapani ha dato il via libera: “un bypass tra la condotta Bresciana – che serve Trapani, Misiliscemi, l’aeroporto e altri enti – e il sistema Montescuro Ovest, che fornisce la maggior parte dei comuni della provincia”.

L’interconnessione permetterà ai due sistemi di scambiarsi acqua per “mitigare le criticità contingenti”. Ma i lavori, che partiranno lunedì 24 novembre, richiederanno l’interruzione del servizio idrico a Trapani e Misiliscemi per un paio di giorni. Per questo la Protezione Civile sarà operativa “già da domani”, con decine di autobotti provenienti anche da altre province.

 

Il travaso dal lago Arancio

In parallelo Sicilacque sta effettuando il collegamento tra lago Arancio e Garcia per garantire acqua al sistema idrico sovracomunale trapanese. L’obiettivo è assicurare “almeno tre mesi di erogazione”, in attesa delle piogge sull’invaso Garcia.

Una misura necessaria, perché molti comuni legati al Montescuro Ovest stanno vivendo riduzioni significative della portata.

 

L’appello dei sindaci: “Usare l’acqua con parsimonia”

In questo quadro, i sindaci rivolgono alla popolazione un forte appello: “utilizzare l’acqua in modo responsabile e parsimonioso nelle prossime settimane, fino al rientro dell’emergenza”.

 

Quattro riduzioni in un anno. Lunedì incontro con Schifani

Gli amministratori locali ricordano inoltre che negli ultimi dodici mesi la Regione ha disposto quattro riduzioni della fornitura, che complessivamente “hanno abbattuto le portate di oltre il 50%”, aggravando una situazione già critica. Per questo i sindaci hanno confermato l’incontro di lunedì prossimo a Palermo con il presidente Renato Schifani, per un tavolo istituzionale sulle misure straordinarie da adottare. Il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, ribadisce nella nota la necessità di affrontare l’emergenza con decisione e in modo unitario tra i vari livelli istituzionali.









